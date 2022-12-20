【華為新品】華為智能心電血壓手錶WATCH D登陸香港　售$3,188

▲ 華為首次搭載血壓測量技術的智能手錶WATCH D正式攻港，售價為$3,188。

近年不少智能手錶都化身成為監測健康數據的工具，華為也不例外。華為今（20日）宣布，首次搭載血壓測量技術的智能手錶WATCH D正式攻港，售價為$3,188。

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華為WATCH D主打搭載血壓測量技術，加入創新微型氣泵及雙層窄氣囊設計，微型氣泵面積約為一毫硬幣的大小，氣泵加壓範圍最高可達到300mmHg，確保可測最高血壓達到230mmHg，與傳統血壓儀測量範圍相同。華為又指，當氣囊充氣後，雙層氣囊鼓脹後能夠貼近手臂，增加貼合度和壓迫效果，測量脈搏變化。

此外，為了在血壓測量過程中，降低氣囊因充氣而膨脹或會令錶帶變形而造成誤差的影響，HUAWEI WATCH D採用夾層式抗拉錶帶，內置高分子抗拉材質，並採用了不銹鋼蝴蝶釘扣設計，用戶只需在第一次測量時調節錶帶長短即可長久使用，避免因反覆調節錶帶長度而影響佩戴鬆緊度及測量準確性。

此外，HUAWEI WATCH D採用0.01mmHg高分辨率壓力感應器，低流阻氣路設計亦能夠實現誤差在 ±3mmHg內。另外透過128Hz即時回饋式壓力控制，能夠根據回饋壓力適時調整充氣流量，實現低抖動線性升壓，確保準確的血壓測量結果。

支援血氧飽和度+心電偵測

除了血壓測量外，HUAWEI WATCH D亦支援多項健康管理功能，包括：內置ECG高性能感應器，進行心電圖測量；支援全天候心電偵測，一旦發現心率異常，將及時提醒用戶進行心電圖測量。同時支援持續血氧飽和度偵測功能，提供24小時智能偵測血氧飽和度，讓用戶時刻了解自身的血氧變化。另外也搭載HUAWEI TruSleep 2.0睡眠偵測技術，以及內置溫度檢測感應器。

至於續航力方面，在智能典型模式下，手錶能夠支援7天的續航時間。 HUAWEI WATCH D即日起發售，備有曜石黑配色，售價為3,188港元。

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責任編輯：曾曉汶

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