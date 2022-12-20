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冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗

環球社會熱點 17:12 2022/12/20

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美國德州去年初因極端天氣導致大停電，導致當地民眾生活大受打擊。德州料將在本周後期迎來冷鋒，當地電網負荷能力引起關注。當局預料當地大部分地區將陷入嚴寒，管理德州大部分地區電力的委員會表示，供應料能跟上預期的激增需求。但仍有專家狠批，當局未能準確預測電力需求。

英寒流料延至周末 多地降雪不停 下周或再有冷風 【下一頁】

美國國家氣象局（National Weather Service）警告，德州本周四（22日）開始將會有寒冷天氣，並最少維持至周六（24日）。當局預料，屆時德州大部分地區氣溫將降至個位數甚至攝氏零度以下，當地亦會出現刺骨寒風及冷空氣，呼籲民眾做好準備。

德州電力可靠性委員會（The Electric Reliability Council of Texas，簡稱ERCOT）表示，電力供應應該可以跟上預期的激增需求。總裁Pablo Vegas發表聲明表示，當局正在監察天氣情況，希望能向德州民眾保證電網可靠且具有彈性，當局亦會根據天氣變化通知公眾。

英國錄12年來最冷一日 蘇格蘭低見零下15度 【下一頁】

德州去年2月受冬季暴風吹襲導致大規模停電，令數百萬人缺乏電力供應數日。由於民眾試圖在室內或車廂中燃燒物材取暖，導致多人因一氧化碳中毒死亡。ERCOT及公共事業委員會（Public Utility Commission，簡稱PUC）其後改革當地電網，包括確保天然氣發電廠在緊急情況下，能使用現場取得的額外燃料發電等。

ERCOT亦改革發電廠，確保符合新要求以抵禦嚴寒天氣。ERCOT系統規劃及耐候改造副總裁Woody Rickerson周一（19日）表示，95%的需耐候化涉事已向電網營運商發出聲明，已為冬季做好準備。ERCOT會檢查設施是否符合規格，共進行逾500次檢查，其中約半將在明年2月完成。

但PUC前高級顧問Alison Silverstein警告，ERCOT對寒冷天氣期間電力需求預測並未非常準確。她亦指很多德州家庭隔熱設施效果很差，依賴集中式強制通風電爐，在非常寒冷的情況下，很多民眾需正常水平的2至4倍才能保持房屋溫暖。她同時批評ERCOT，在提高能源效率及消費者家庭面對的風險方面，所做工作簡直為零。

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責任編輯：李俊儀

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