【內房抽水潮】雅居樂配售2.69億股 集資6.17億元還債 股價今跌逾17%

又有內房趁股價反彈後抽水，雅居樂（03383）公布，以先舊後新配售2.685億股份，每股作價2.32元，較昨日（19日）收市價2.81元折讓17.4%，集資淨額6.172億元。

雅居樂股價今日（20日）顯著下跌，截至3時，新報2.32元，險守配股價，跌17.4%，成交額10.2億元。

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一眾內房股股價亦受拖累，碧桂園（02007）報2.69元，跌8.8%；龍湖集團（00960）報23.65元，跌7.6%；旭輝控股（00884）報1.11元，跌16.5%；新城發展（01030）報2.98元，跌9.7%。

雅居樂是次配股集資所得，將用作償還由遠航金門發行2026年到期的有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。

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記者：李兆明