英國高等法院裁定 驅逐難民至盧旺達合法

英國政府早前宣布，將偷渡入境尋求庇護的難民驅逐至東非國家盧旺達。多個團體與難民入稟，要求裁定驅逐計劃違法。但英國高等法院日前裁定，政府的計劃合法。內政大臣柏斐文表示，政府將盡快執行驅逐政策，亦準備迎接更多法律挑戰。

不法分子用TikTok宣傳「夏季優惠」 偷渡英國僅需1.4萬 【下一頁】

高等法院周一（19日）裁定，驅逐難民至盧旺達等候難民申請處理的計劃，合乎1998年人權法（1998 Human Rights Act）及1951年的聯合國難民公約（United Nations refugees convention）中英國政府需負的責任，因此裁定合法。

但法官劉易斯（Lord Justice Lewis）亦表明，針對8宗法院考慮的個案，柏斐文（Suella Braverman）需要按照每位難民的情況作出決定，讓難民在英國完成庇護申請或提供他們不能驅逐至盧旺達的原因。

國際特赦組織（Amnesty International）對裁決感失望，憂慮英國政府的難民盧旺達驅逐計劃將損害國際難民法，罔顧前往英國尋求庇護難民的權力。

約翰遜批反盧旺達計劃人士 「高人一等姿態睇非洲國家」 【下一頁】

裁決出爐後，柏斐文指英國政府現時將集中及盡快處理驅逐程序，亦準備好未來的其他法律挑戰。柏斐文希望，盡快把在英國的偷渡入境尋求庇護難民「有規模」地送往盧旺達。

路透社分析指出，雖然裁決不等同政府可以立即將難民送往盧旺達，但對首相辛偉誠（Rishi Sunak）及保守黨政府是一支「強心針」，兌現其上任後的承諾之一—致力處理難民問題。

盧旺達政府亦歡迎裁決，指當地一直希望為難民提供機會，在盧旺達重建新生。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培