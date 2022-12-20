【內地疫情】內地掀檸檬搶購潮　稱含維生素C增強免疫力

▲ 【內地疫情】內地掀檸檬搶購潮 多個電商平台現缺貨

內地新冠感染人數大幅增加，繼黃桃罐頭、電解質水後，維他命C豐富的檸檬成為搶手貨，多個電商平台缺貨，有內地農民表示，過去一周檸檬銷量劇增數倍，而價格亦同步翻倍。內地放寬防疫後，新冠感染人數急增，但感冒及流感藥物短缺，內地開始爭先恐後購買富含維生素C食物以增強免疫力。

檸檬售價為每半公斤售6元

在「中國檸檬之都」四川省安岳縣種植約130 英畝檸檬的溫姓農民表示，現時檸檬市場非常火爆，過去一周銷量從之前的每日5至6噸猛增到每日20至30噸。安岳縣另一位劉姓農民稱，檸檬價格在過去四五天裡翻了一番，現時每天要工作14個小時來處理從全國各地飛來的訂單，漲價之前，檸檬售價為每半公斤2至3元（人民幣，下同），現在則是。

有內媒指，叮咚買菜平台上，成都市區內多個定位都顯示檸檬缺貨，包括青檸、無籽檸檬、黃檸檬等，凍乾檸檬片也顯示補貨中，上海部分地區的檸檬及檸檬相關產品今日均已售罄。

除了黃桃罐頭，最近含豐富維他命C的水果也銷量大增。阿里巴巴 （09988） 旗下盒馬表示，最近一周，（從高往低）蜂蜜、獼猴桃、檸檬、橙子、梨、橙汁、椰子、生薑等商品在盒馬APP的搜索熱度不斷攀升；水果柑橘橙柚漲幅突出，青檸汁、粉檸汁等飲品也全線熱銷。

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編輯：李哲毅