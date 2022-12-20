【 年尾回顧】「謝天謝地不如多謝自己！」 foodpanda夥拍MC仁及Serrini推出全新單曲

踏入「年尾」不少人都會總結今年發生過的大事。港人今年經歷過多次禁止堂食、遙遙無期的封關、數不清的送機道別，好不容易走到2022年的尾聲。在年尾回望的同時，亦希望找到共嗚感。

foodpanda邀請闊別樂壇三年的MC仁夥拍獨立歌姬Serrini，推出全新歌曲《未謝晒，多謝晒》，以饒舌加上貼地歌詞，提醒香港人記得「謝天謝地不如多謝自己！」

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兩代歌手憑歌寄語港人 謝天謝地不如多謝自己

foodpanda希望港人找到「搵食以外的人生」。無論今年的你有否找到，還是要記得「多謝自己，仲頂得住。」MC仁及Serrini全新歌曲《未謝晒，多謝晒》昨日於YouTube上架，由MC仁親自監製，包辦曲詞唱，Saiyan_dub負責編曲。《未謝晒，多謝晒》以音符引領大家回顧過去。即使港人在2022過得唔易，但2023可以準備翻生了。過去一年或許難過或因為離別不捨，不過歌曲提醒港人思想沒有界限，無論身處何地，我們都可以調節自己心境，從容面對一切困難，學習自愛，期盼新一年更好。

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