【慳到盡老公】台星緊急剖腹生仔 老公 : 坐完月後記得還手術費

女人生仔是賠上生命去作一場賭注，不過這場賭注永遠是生完才知道結果。近日台灣一名女星在電視節目上分享自己的一段婚姻，由拍拖到結婚，二人的支出一直都是各付各(AA制)，女星一開始覺得沒有問題，生活就一直這樣下去。直至懷孕後，每次去產檢，老師駕車載她到醫院，但每次會到油站要她支付油費。這一舉行令人吃驚。但原來更精彩的在生產完的一刻。由於女星無法自然生產，最終需要緊急剖腹生產，出院後老公並沒有問候或關心太太身體情況而是再三提醒她，坐完月後記得要歸還手術費。

當時老公在她生產後對她說:「剛剛那個剖腹產是2萬多塊（約港幣5千多元），等你坐完月子後再還給我。」

到底生仔應該由邊個畀錢呢?這一次訪問了一眾港女對於生仔支出費用的想法。

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