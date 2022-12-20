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【2023展望】瑞銀財管預計中國復甦之路崎嶇、明年第三季實質通關　短線看好哪類股？

宏觀解讀 14:16 2022/12/20

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【2023投資展望】瑞銀財管：料明年內房銷售跌幅約5%至10%　明年第三季度內地將重新開放

隨中國近期加快放寬疫情防控，瑞銀財富管理家族辦公室預期，一系列政策支持可緩解中國經濟不利因素，但坦言中國經濟復甦之路可能崎嶇不平，中國相關資產若要持續走高，還需見到大環境改善。

該行現時預期，中國會在2023年第三季實質性重新開放，即永久取消封控措施和國內出行限制，料全年GDP增長會由今年約3%回升至明年的5%。

瑞銀續指，隨更多支持措施出台，內房銷售降幅應該在2023年上半年收窄，並於下半年逐漸回穩，預料房地產銷售在2022年按年大跌20%後，2023年再跌約5%至10%，房地產對明年中國整體經濟增長的拖累將減輕。

瑞銀料美國加息至5厘，香港樓價明年跌5%至7%，【下一頁】

瑞銀料明年GDP將增4.9%，以及其他投行對明年中國經濟看法，【下一頁】

選股方面，瑞銀建議短期內聚焦在價值股和優質收入板塊，如必須消費、銀行、電信、石油和天然氣營運商等。在長期布局上，瑞銀則放眼受益於政策面有利的板塊，如電動汽車電池和材料、可再生能源以及產業升級領域的贏家，但認為個別綠色科技企業會受地緣政治風險加劇影響。

在重新開放主題上，瑞銀認為國產 mRNA 疫苗和抗新冠病毒藥物潛在上市，是重新開放的標誌之一，這些發展或使相關製藥股受益。另外，瑞銀看好其他潛在受惠於重新開放的行業，包括互聯網和平台營運商、耐用消費品和服務。

外匯及商品方面，瑞銀預期美元兌人民幣短期內將反彈至7.3，建議投資者對沖人民幣多倉，有望獲得2.4%的年化息差收益。近期油價下跌的驅動因素將在年底前消退，該行預測布蘭特原油價格明年將回升至每桶110美元。

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編輯：宋佩恩

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