  • 19°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股回顧2022】港股總市值跌逾兩成、集資額跌7成　哪些交易數據仍創新高？

股市 13:16 2022/12/20

分享：

分享：

【港股回顧2022】港股總市值跌逾兩成、集資額跌7成　哪些交易數據仍創新高？

港交所 （00388） 發布2022年初步市場統計數據。受累年內市況不佳，至11月底，港股總市值按年跌21%或9萬億元至33.3萬億港元，新股連配股集資額按年跌71.5%至2200億港元，不過年內仍有多項數據刷新紀錄，包括交易所買賣基金（ETF）和期貨期權合約交易量。

今年首11個月，香港掛牌的ETF成交額達21，818億元，超越2015年的全年最高紀錄；槓桿及反向產品首11個月成交額也達4804億元、債券成交額1275億元，也超過以往單年最高紀錄。

在衍生產品市場方面，國指、科指期貨成交量和未平倉合約也刷新紀錄。科指期貨首11個月成交量達1658萬張，較去年全年多出3.5倍，未平倉合約最高達167,258張；國指期貨首11個月成交4087萬張，超出前一紀錄2018年的3745萬張，未平倉合約最高達739,388張。

另外，恒指期貨期權（Options on Futures）、部分MSCI指數期貨、人民幣期貨合約交投量或未平倉合約量也在年內刷新紀錄。

港交所行政總裁歐冠昇表示，年內發布「面向未來的領先市場」的企業願景，在宏觀環境挑戰中，仍順利公布或落實多項重要的戰略及營運提升措施，特別是互聯互通機制以前所未有的速度升級擴容，進一步提升香港作為中國與全球市場的超級聯繫人的角色，有關特專科技公司上市新規的諮詢、Core Climate國際碳市場也是港交所重要的里程碑，期待在2023年為市場帶來更多機會及互聯互通。

相關文章：

【互聯互通】外國公司料2023年3月可納入港股通、新秀麗升逾半成　港交所：大大吸引香港上市吸引力

【互聯互通】港交所公布滬港通8周年數據　南北向交易近一年保持吸資

【互聯互通】互換通或未能於明年1月推出　港交所：未有確定開通日期

編輯：麥德銘

港股 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 配股 恒生指數 指數期貨 恒生中國企業指數 互聯互通

上一篇文章

【港股市況】ATM跌3至4%　雅居樂、旭輝抽水齊挫逾一成　恒指午後跌近400點失萬九關（不斷更新）

下一篇文章

【友邦1299】友邦逾50億人幣奪上海外灘商業綜合項目　股價逆市升0.6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【美股期貨】日本放寬10年期債券收益率目標區間　道指期貨跌226點、納指期貨跌1.1%（不斷更新）
【美股期貨】日本放寬10年期債券收益率目標區間　道指期貨跌226點、納指期貨跌1.1%（不斷更新）
【放寬防疫】李家超預告放寬社交距離措施、包括飲宴人數　翠華乾升21%
【放寬防疫】李家超預告放寬社交距離措施、包括飲宴人數　翠華乾升21%
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、10年債息升至0.4厘　日圓兌港元升近3%、見5.83算
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、10年債息升至0.4厘　日圓兌港元升近3%、見5.83算
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2.6%　夜期收市挫153點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2.6%　夜期收市挫153點（不斷更新）
【港股市況】ATM跌3至4%　雅居樂、旭輝抽水齊挫逾一成　恒指午後跌近400點失萬九關（不斷更新）
【港股市況】ATM跌3至4%　雅居樂、旭輝抽水齊挫逾一成　恒指午後跌近400點失萬九關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款