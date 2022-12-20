▲ 【港股回顧2022】港股總市值跌逾兩成、集資額跌7成 哪些交易數據仍創新高？

港交所 （00388） 發布2022年初步市場統計數據。受累年內市況不佳，至11月底，港股總市值按年跌21%或9萬億元至33.3萬億港元，新股連配股集資額按年跌71.5%至2200億港元，不過年內仍有多項數據刷新紀錄，包括交易所買賣基金（ETF）和期貨期權合約交易量。

今年首11個月，香港掛牌的ETF成交額達21，818億元，超越2015年的全年最高紀錄；槓桿及反向產品首11個月成交額也達4804億元、債券成交額1275億元，也超過以往單年最高紀錄。

在衍生產品市場方面，國指、科指期貨成交量和未平倉合約也刷新紀錄。科指期貨首11個月成交量達1658萬張，較去年全年多出3.5倍，未平倉合約最高達167,258張；國指期貨首11個月成交4087萬張，超出前一紀錄2018年的3745萬張，未平倉合約最高達739,388張。

另外，恒指期貨期權（Options on Futures）、部分MSCI指數期貨、人民幣期貨合約交投量或未平倉合約量也在年內刷新紀錄。

港交所行政總裁歐冠昇表示，年內發布「面向未來的領先市場」的企業願景，在宏觀環境挑戰中，仍順利公布或落實多項重要的戰略及營運提升措施，特別是互聯互通機制以前所未有的速度升級擴容，進一步提升香港作為中國與全球市場的超級聯繫人的角色，有關特專科技公司上市新規的諮詢、Core Climate國際碳市場也是港交所重要的里程碑，期待在2023年為市場帶來更多機會及互聯互通。

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編輯：麥德銘