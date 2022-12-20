  • 19°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國會暴動】美眾院調查委員會建議刑事起訴 特朗普批企圖阻再參選

環球社會熱點 13:46 2022/12/20

分享：

分享：

美國國會去年初發生暴動事件，不少意見認為前總統特朗普與事件有關。美國眾議院的國會暴動調查委員會舉行聽證會後，建議司法部對特朗普提出刑事起訴。委員會亦表示，會將特朗普前律師等5名其盟友個案轉介司法部，並建議眾院調查多名共和黨議員行為。特朗普回應指，委員會旨在阻止他再次參選美國總統。

特朗普公布「重磅消息」 竟然唔關競選事？ 【下一頁】

美國國會山莊暴動調查委員會周一（19日）舉行公開聽證會，其後建議司法部對特朗普（Donald Trump）提出刑事檢控。委員會建議司法部，可以向特朗普提出4項刑事指控，包括妨礙官方程序（Obstructing an official proceeding） 、作出虛假陳述（making false statements）、煽動或協助叛亂（Assisting or aiding an insurrection） 及串謀詐騙美國（Defrauding the United States） 。

委員會最終報告需待周三（21日）才會正式發布，但委員會副主席、共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney）在開場批評，特朗普在事發之際未有立即阻止，屬明顯失職。國會暴動調查委員會由跨黨派議員組成，行動不具官方性質，不能提出刑事檢控，但成員仍一致投票通過將指控提交司法部。

雖然委員會建議只屬象徵措施，不會要求司法部採取行動。但司法部長加蘭（Merrick Garland）已任命特別檢察官史密斯（Jack Smith），展開針對與特朗普相關的2項調查，當中就包括國會山莊暴動的調查。

特朗普家族企業欺詐罪成 最高恐被罰款1255萬元 【下一頁】

委員會亦會將5名特朗普盟友個案，轉介司法部以考慮起訴。當中包括白宮前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani），以及其他3名律師。委員會指司法部有必要對上述人士進行調查，指他們都曾試圖推翻選舉結果。

委員會亦建議，眾議院操守委員會應調查4名共和黨議員的行為，包括或將出任眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）、喬丹（Jim Jordan）、斯科特·佩里（Scott Perry）及Andy Biggs。委員會指他們拒絕遵守傳召。

特朗普同日回應表示，委員會的行動會令他變得更加強大。特朗普亦形容，對方知道他參選總統會贏，所以會阻止他參選，而起訴過程就如彈劾一般。

由於本屆國會任期將於下月3日屆滿，屆時國會暴動調查委員會亦會解散。委員會主席湯普森（Bennie Thompson）表示，在今年底前將會公開更多記錄和文件。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美調查委員會或建議 刑事起訴特朗普
2022/12/17
美調查委員會或建議 刑事起訴特朗普
特朗普公布「重磅消息」 竟然唔關競選事？
2022/12/16
特朗普公布「重磅消息」 竟然唔關競選事？
特朗普家族企業欺詐罪成 最高恐被罰款1255萬元
2022/12/07
特朗普家族企業欺詐罪成 最高恐被罰款1255萬元
前會計師出庭作證 揭特朗普報稅稱2年虧損近78億
2022/11/24
前會計師出庭作證 揭特朗普報稅稱2年虧損近78億
美國最高法院裁定 特朗普稅務紀錄須提交國會
2022/11/23
美國最高法院裁定 特朗普稅務紀錄須提交國會

你可能感興趣

美調查委員會或建議 刑事起訴特朗普
14:59 2022/12/17
美調查委員會或建議 刑事起訴特朗普
特朗普公布「重磅消息」 竟然唔關競選事？
14:05 2022/12/16
特朗普公布「重磅消息」 竟然唔關競選事？
特朗普家族企業欺詐罪成 最高恐被罰款1255萬元
10:59 2022/12/07
特朗普家族企業欺詐罪成 最高恐被罰款1255萬元
內政 美國國會 美國共和黨 美國司法部 特朗普 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間14:00）

下一篇文章

【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間14:00）
【世界盃2022】法國多地球迷騷亂 出動逾萬警力維持秩序
【世界盃2022】法國多地球迷騷亂 出動逾萬警力維持秩序
【世界盃2022】Drake買阿根廷贏 因一事仍慘輸780萬
【世界盃2022】Drake買阿根廷贏 因一事仍慘輸780萬
【世界盃2022】法國麥巴比輸波失落 懶理馬克龍擁抱安慰
【世界盃2022】法國麥巴比輸波失落 懶理馬克龍擁抱安慰
【世界盃2022】美斯「黑袍加身」捧大力神盃 卡塔爾竟捱轟
【世界盃2022】美斯「黑袍加身」捧大力神盃 卡塔爾竟捱轟
【烏克蘭戰爭】基辛格促和談停戰 烏：安撫侵略者
【烏克蘭戰爭】基辛格促和談停戰 烏：安撫侵略者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款