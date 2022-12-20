【國會暴動】美眾院調查委員會建議刑事起訴 特朗普批企圖阻再參選

美國國會去年初發生暴動事件，不少意見認為前總統特朗普與事件有關。美國眾議院的國會暴動調查委員會舉行聽證會後，建議司法部對特朗普提出刑事起訴。委員會亦表示，會將特朗普前律師等5名其盟友個案轉介司法部，並建議眾院調查多名共和黨議員行為。特朗普回應指，委員會旨在阻止他再次參選美國總統。

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美國國會山莊暴動調查委員會周一（19日）舉行公開聽證會，其後建議司法部對特朗普（Donald Trump）提出刑事檢控。委員會建議司法部，可以向特朗普提出4項刑事指控，包括妨礙官方程序（Obstructing an official proceeding） 、作出虛假陳述（making false statements）、煽動或協助叛亂（Assisting or aiding an insurrection） 及串謀詐騙美國（Defrauding the United States） 。

委員會最終報告需待周三（21日）才會正式發布，但委員會副主席、共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney）在開場批評，特朗普在事發之際未有立即阻止，屬明顯失職。國會暴動調查委員會由跨黨派議員組成，行動不具官方性質，不能提出刑事檢控，但成員仍一致投票通過將指控提交司法部。

雖然委員會建議只屬象徵措施，不會要求司法部採取行動。但司法部長加蘭（Merrick Garland）已任命特別檢察官史密斯（Jack Smith），展開針對與特朗普相關的2項調查，當中就包括國會山莊暴動的調查。

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委員會亦會將5名特朗普盟友個案，轉介司法部以考慮起訴。當中包括白宮前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani），以及其他3名律師。委員會指司法部有必要對上述人士進行調查，指他們都曾試圖推翻選舉結果。

委員會亦建議，眾議院操守委員會應調查4名共和黨議員的行為，包括或將出任眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）、喬丹（Jim Jordan）、斯科特·佩里（Scott Perry）及Andy Biggs。委員會指他們拒絕遵守傳召。

特朗普同日回應表示，委員會的行動會令他變得更加強大。特朗普亦形容，對方知道他參選總統會贏，所以會阻止他參選，而起訴過程就如彈劾一般。

由於本屆國會任期將於下月3日屆滿，屆時國會暴動調查委員會亦會解散。委員會主席湯普森（Bennie Thompson）表示，在今年底前將會公開更多記錄和文件。

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責任編輯：李俊儀