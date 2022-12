【國會暴動】美眾院調查委員會建議刑事起訴 特朗普批企圖阻再參選

美國國會去年初發生暴動事件,不少意見認為前總統特朗普與事件有關。美國眾議院的國會暴動調查委員會舉行聽證會後,建議司法部對特朗普提出刑事起訴。委員會亦表示,會將特朗普前律師等5名其盟友個案轉介司法部,並建議眾院調查多名共和黨議員行為。特朗普回應指,委員會旨在阻止他再次參選美國總統。

美國國會山莊暴動調查委員會周一(19日)舉行公開聽證會,其後建議司法部對特朗普(Donald Trump)提出刑事檢控。委員會建議司法部,可以向特朗普提出4項刑事指控,包括妨礙官方程序(Obstructing an official proceeding) 、作出虛假陳述(making false statements)、煽動或協助叛亂(Assisting or aiding an insurrection) 及串謀詐騙美國(Defrauding the United States) 。

委員會最終報告需待周三(21日)才會正式發布,但委員會副主席、共和黨眾議員利茲切尼(Liz Cheney)在開場批評,特朗普在事發之際未有立即阻止,屬明顯失職。國會暴動調查委員會由跨黨派議員組成,行動不具官方性質,不能提出刑事檢控,但成員仍一致投票通過將指控提交司法部。

雖然委員會建議只屬象徵措施,不會要求司法部採取行動。但司法部長加蘭(Merrick Garland)已任命特別檢察官史密斯(Jack Smith),展開針對與特朗普相關的2項調查,當中就包括國會山莊暴動的調查。

委員會亦會將5名特朗普盟友個案,轉介司法部以考慮起訴。當中包括白宮前幕僚長梅多斯(Mark Meadows)、特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani),以及其他3名律師。委員會指司法部有必要對上述人士進行調查,指他們都曾試圖推翻選舉結果。

委員會亦建議,眾議院操守委員會應調查4名共和黨議員的行為,包括或將出任眾議院議長的麥卡錫(Kevin McCarthy)、喬丹(Jim Jordan)、斯科特·佩里(Scott Perry)及Andy Biggs。委員會指他們拒絕遵守傳召。

特朗普同日回應表示,委員會的行動會令他變得更加強大。特朗普亦形容,對方知道他參選總統會贏,所以會阻止他參選,而起訴過程就如彈劾一般。

由於本屆國會任期將於下月3日屆滿,屆時國會暴動調查委員會亦會解散。委員會主席湯普森(Bennie Thompson)表示,在今年底前將會公開更多記錄和文件。

