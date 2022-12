Amber Heard終與前夫和解兼認破產 「對美國司法失望」

美國女星Amber Heard在與前夫尊尼狄普的誹謗案敗訴後,屢次傳出她有意上訴。但Amber Heard近日表明,就案件與尊尼狄普和解,但強調自己非承認任何控訴,和解亦不是妥協。亦表明對美國司法系統感到失望。同時,Amber Heard直認已破產。

Amber Heard周一(19日)在社交平台Instagram發聲明,指她作出困難的決定,與尊尼狄普(Johnny Depp)就弗吉尼亞州的誹謗案達成和解。Amber Heard強調自己無承認任何指控,稱和解亦不是妥協。

她坦言美國的司法系統促使自己願意和解,直指大量及直接有利自己的證據及證供被排除,認為名氣及權力在美國司法系統中明顯比原因及正當法律程序更為重要。

Amber Heard直斥,

「我對美國司法系統失去信心才會作出決定(和解)。」(I make this decision having lost faith in the American legal system.)