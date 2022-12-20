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Amber Heard終與前夫和解兼認破產 「對美國司法失望」

環球社會熱點 13:10 2022/12/20

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美國女星Amber Heard在與前夫尊尼狄普的誹謗案敗訴後，屢次傳出她有意上訴。但Amber Heard近日表明，就案件與尊尼狄普和解，但強調自己非承認任何控訴，和解亦不是妥協。亦表明對美國司法系統感到失望。同時，Amber Heard直認已破產。

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard上訴要求重審 稱審訊地點錯誤 【下一頁】

Amber Heard周一（19日）在社交平台Instagram發聲明，指她作出困難的決定，與尊尼狄普（Johnny Depp）就弗吉尼亞州的誹謗案達成和解。Amber Heard強調自己無承認任何指控，稱和解亦不是妥協。

她坦言美國的司法系統促使自己願意和解，直指大量及直接有利自己的證據及證供被排除，認為名氣及權力在美國司法系統中明顯比原因及正當法律程序更為重要。

Amber Heard直斥，

「我對美國司法系統失去信心才會作出決定（和解）。」（I make this decision having lost faith in the American legal system.）

馬斯克入主Twitter 前女友Amber Heard帳戶離奇消失 【下一頁】

據悉，Amber Heard月初已就案件入稟上訴，但她在聲明指即使上訴得直，案件最理想的結果不過是重新審訊，只是換上新陪審團審視同一批證據。她指自己不想經歷第3次審訊，希望更好利用時間。

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Amber Heard表明不可能再冒險入稟，不止是財政上不可能，自己身體﹑心理及情報上亦難以再承認。她更指女性不應因講出真相而面臨欺凌及破產，但非常不幸地同類事件經常發生。

今年6月時Amber Heard被判敗訴，需要向尊尼狄普賠償1,035萬美元（約8,119萬港元）。Amber Heard其後多次想上訴，但有指因上訴必須繳納相當於賠償總額的保證金，而根據她流傳的財政狀況應是難以負擔要求。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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