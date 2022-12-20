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【友邦1299】友邦逾50億人幣奪上海外灘商業綜合項目　股價逆市升0.6%

股市 13:02 2022/12/20

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【友邦1299】友邦逾50億人幣奪上海外灘商業綜合項目

友邦（01299）旗下全資附屬公司友邦保險人壽以50.3億元人民幣投得上海實業（00363）之上海實森置業控股權，從而獲得上海北外灘地塊地標項目。此次項目是友邦人壽成立以來進行的最大一次資產收購。

友邦逆市升0.6%，報84.05元。

根據項目轉讓方上實發展的披露，上海實森為公司旗下開發上述地塊的項目公司，地塊位於上海北外灘核心地段，東起公平路、西至丹徒路、南到東大名路、北至東長治路，佔地面積約2.3萬平方米，規劃計容建築面積約12.67萬平方米，總建築面積約23.05萬平方米，為商業與辦公用途。

據內媒報道，該項目綜合辦公樓、商場、專業劇院及聶耳舊居，將形成「地產+商業+文化」的特色優勢，項目整體預計於2023年上半年竣工，友邦人壽將為完成此項目的建設和後續的運營繼續提供資金，預計項目總投資不超過87億元人民幣。此投資項目的資金主要來源於保險責任準備金。

友邦人壽表示，此次項目是友邦人壽成立以來進行的最大一次資產收購，充分體現了友邦紮根故里、投資中國、實現跨越式發展的信心和決心。

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編輯：姚卓然

友邦保險（01299） 收購 港股 保險公司 上海 上海實業（00363） 商場

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