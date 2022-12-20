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【ESG】宏利推MOVE 樂「膳」同行大挑戰　送1000份軟餐予吞嚥困難人士

股市 13:46 2022/12/20

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【ESG】宏利推MOVE 樂「膳」同行大挑戰　送1000份軟餐予吞嚥困難人士

不少香港長者或吞嚥困難人士因進食限制困擾而只能進食打成糊狀的食物，惟坊間糊餐賣相和味道較差。宏利 （00945） 最新發起「MOVE樂『膳』同行送贈活動」，邀請宏利MOVE成員合力步行一億步後，向吞嚥困難人士送贈色香味較優質的糊餐。

宏利表示，當成員完成步數目標，宏利會透過保良局向500名吞嚥困難人士送贈1,000份「色‧香‧味‧形」養生軟餐，讓受惠者重拾美食樂趣。該批軟餐由保良局社企餐飲業務「一點回味」製作，餐單由言語治療師、營養師和廚師共同悉心設計，符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）。

宏利表示，行動會在今年12月至明年2月分批舉行，首次送贈活動於上周舉行，宏利義工到社企「一點回味」處理軟餐飯盒，從而加深對回味養生軟餐的認識，其後到觀塘和柴灣的保良局中心，送贈軟餐盆菜。

宏利近月推出「MOVE for GOOD」的企業社會責任項目，是次送贈軟餐活動是項目內的第四次活動，此前捐贈2,200份節日膳食、1,000對波鞋及1,000部暖風機。

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