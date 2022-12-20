通脹或見頂回落　投資級別債浮現機遇

美國11月通脹持續降溫，聯儲局亦如預期於12月加息0.5厘。通脹或已見頂，終端利率的走向似乎更為明朗，投資級別企業債及美國國債浮現投資機遇。不過，通脹水平偏高、緊縮政策及經濟增長放緩等不利風險資產的因素猶在，投資股票仍需審慎。

隨着圍繞通脹及利率的不確定性逐步消退，債券孳息處於吸引水平，債市浮現投資機會，特別是投資級別企業債及美國國債。歐洲通脹問題較美國嚴重，加上德國國債孳息偏低，我們因而看淡德國國債。至於債券年期，我們較為看好較長期債券。

即使投資機遇逐步顯現，現階段投資債券及股票等風險資產仍需謹慎，尤其是投資股票，因緊縮環境及增長疲弱兩大負面因素未除。即使通脹或已見頂，這並不代表聯儲局已完成壓抑通脹的任務。目前美國就業市場仍然穩健，或導致通脹持續。我們預期，聯儲局會待通脹確實回落，才會結束加息週期。若通脹及就業數據保持強勁，美國息率將於高位維持較長的時間，或會引發過度緊縮風險。

事實上，近期美國樓市及採購經理指數（PMI）顯著下跌，反映加息的影響開始展現在市場上。我們預期，在聯儲局維持緊縮政策下，來年或有可能陷入輕微的週期性衰退。

隨著主要經濟體正步向衰退，預料企業盈利將進一步下降，股票估值亦變得不太吸引，尤其是與債券孳息相比。美股方面，雖然市場一般會於中期選舉後的一年出現反彈（過往80年的平均回報率為15%），但現時兩黨在國會各據一院，加上當前的高通脹及高負債所帶來的挑戰，使政府難以推出更多刺激經濟的財政政策，因此，投資者應觀望美國中期選舉後帶動股市的效應。

至於歐洲市場，歐洲經濟前景較美國更為嚴峻，區內的能源危機正在蔓延，股市存在進一步下行風險，我們因而看淡歐洲股市。然而，我們看好新興市場的前景，當中偏好估值吸引的拉丁美洲市場及受惠經濟重啟的中國市場。

最後，在貨幣市場方面，美國通脹壓力稍降，為聯儲局提供減慢加息步伐的空間，對美元升勢構成壓力，我們因而轉淡對美元看法。即使英國通脹居高不下及政府面臨龐大赤字，英倫銀行依然維持溫和的利率政策，我們因而看淡英鎊。

責任編輯︰梁浩碩

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