  • 18°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通脹或見頂回落　投資級別債浮現機遇

宏觀解讀 12:22 2022/12/20

分享：

分享：

美國11月通脹持續降溫，聯儲局亦如預期於12月加息0.5厘。通脹或已見頂，終端利率的走向似乎更為明朗，投資級別企業債及美國國債浮現投資機遇。不過，通脹水平偏高、緊縮政策及經濟增長放緩等不利風險資產的因素猶在，投資股票仍需審慎。

隨着圍繞通脹及利率的不確定性逐步消退，債券孳息處於吸引水平，債市浮現投資機會，特別是投資級別企業債及美國國債。歐洲通脹問題較美國嚴重，加上德國國債孳息偏低，我們因而看淡德國國債。至於債券年期，我們較為看好較長期債券。

即使投資機遇逐步顯現，現階段投資債券及股票等風險資產仍需謹慎，尤其是投資股票，因緊縮環境及增長疲弱兩大負面因素未除。即使通脹或已見頂，這並不代表聯儲局已完成壓抑通脹的任務。目前美國就業市場仍然穩健，或導致通脹持續。我們預期，聯儲局會待通脹確實回落，才會結束加息週期。若通脹及就業數據保持強勁，美國息率將於高位維持較長的時間，或會引發過度緊縮風險。

事實上，近期美國樓市及採購經理指數（PMI）顯著下跌，反映加息的影響開始展現在市場上。我們預期，在聯儲局維持緊縮政策下，來年或有可能陷入輕微的週期性衰退。

隨著主要經濟體正步向衰退，預料企業盈利將進一步下降，股票估值亦變得不太吸引，尤其是與債券孳息相比。美股方面，雖然市場一般會於中期選舉後的一年出現反彈（過往80年的平均回報率為15%），但現時兩黨在國會各據一院，加上當前的高通脹及高負債所帶來的挑戰，使政府難以推出更多刺激經濟的財政政策，因此，投資者應觀望美國中期選舉後帶動股市的效應。

至於歐洲市場，歐洲經濟前景較美國更為嚴峻，區內的能源危機正在蔓延，股市存在進一步下行風險，我們因而看淡歐洲股市。然而，我們看好新興市場的前景，當中偏好估值吸引的拉丁美洲市場及受惠經濟重啟的中國市場。

最後，在貨幣市場方面，美國通脹壓力稍降，為聯儲局提供減慢加息步伐的空間，對美元升勢構成壓力，我們因而轉淡對美元看法。即使英國通脹居高不下及政府面臨龐大赤字，英倫銀行依然維持溫和的利率政策，我們因而看淡英鎊。

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : George Efstathopoulos 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

最新專欄文章 更多

基金睿智 - 聯儲局鷹派取態或會持續　慎防股債下行風險
2022/11/23
聯儲局鷹派取態或會持續　慎防股債下行風險
基金睿智 - 慎防熊市反彈　維持守勢擋嚴冬來臨
2022/09/27
慎防熊市反彈　維持守勢擋嚴冬來臨
基金睿智 - 市場動盪因子猶在　防守型投資策略不二之選
2022/08/31
市場動盪因子猶在　防守型投資策略不二之選
基金睿智 - 多元收益增防禦性　亞洲股債表現可期
2022/08/04
多元收益增防禦性　亞洲股債表現可期
基金睿智 - 美經濟硬着陸風險增　留意新興市場機遇
2022/07/06
美經濟硬着陸風險增　留意新興市場機遇
股票 債券 通脹

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介電能實業、L'OCCITANE 　並分析受壓股友邦保險

下一篇文章

【著數優惠】「Apple Watch for Life」登陸香港　滙豐：每月低至65元可入手、最多賺300元獎賞錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2.6%　夜期收市挫153點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2.6%　夜期收市挫153點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【澳門檢疫】澳門周二起放寬入境陰性證明至72小時　取消內地風險區規定
【澳門檢疫】澳門周二起放寬入境陰性證明至72小時　取消內地風險區規定
【恒大危機】中國恒大抵押7億股恒大物業疑被執行　貨值16.1億元
【恒大危機】中國恒大抵押7億股恒大物業疑被執行　貨值16.1億元
【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝　以嶺藥業重申獲藥監局批准、股價觸及跌停
【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝　以嶺藥業重申獲藥監局批准、股價觸及跌停
【美股收市】衰退添憂+債息升 道指跌162點 納指挫1.5%
【美股收市】衰退添憂+債息升 道指跌162點 納指挫1.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款