【Twitter改革】Twitter推「Twitter Blue for Business」　助企業品牌及員工作認證

▲ Twitter認為透過建立這種聯繫方法，企業將可在Twitter上建立自己的網絡。（Twitter）

Twitter上周重新推出「Twitter Basic Blue」服務，表示訂閱用戶的廣告數量將減少一半，並預告明年將推出更高級別的無廣告訂閱服務。Twitter日前再宣布為商戶推出「Twitter Blue for Business」服務，稱有助認證及識別企業品牌和旗下員工。

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Twitter表示，「Twitter Blue for Business」是企業及其附屬機構在Twitter上驗證和區分自己的新方式，訂閱該服務的公司可將其主帳戶與員工的帳戶連繫起來，以認證他們是該公司的員工。而連結後的員工帳戶，則會在其藍色或金色的複選標記旁邊獲得一個小徽章，當中就是其公司的個人資料圖片。

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Twitter認為透過建立這種聯繫方法，企業將可在Twitter上建立自己的網絡。除旗下員工外，企業也可以將管理層、子品牌，甚至是記者、運動隊隊員和電影人物與公司帳戶聯繫起來。Twitter指出，現時正與特定企業進行「Twitter Blue for Business」的試點，並預計將於明年擴展至更多企業使用。

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責任編輯：陳卓賢