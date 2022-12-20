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【著數優惠】「Apple Watch for Life」登陸香港　滙豐：每月低至65元可入手、最多賺300元獎賞錢

Hot Talk 12:09 2022/12/20

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【著數優惠】滙豐伙四間指定本地電訊商　首推分期付款計劃購買Apple Watch

蘋果（美：AAPL）繼在香港推「iPhone for Life」的分期支付辦法，最新擴大至智能手錶Apple Watch。滙豐 （00005） 最新公布，與4家香港電訊商合作推出「Apple Watch for Life」，用戶以滙豐信用卡選購Apple Watch系列，可以低至港幣65元免息免手續費分期購買Apple Watch Ultra、Series 8 或 SE 系列，而且無須簽訂任何服務計劃。

滙豐表示，使用該分期支付辦法的用戶，可在24個月後，選擇升級更換最新Apple Watch，以「回購價值保證」抵銷餘下分期餘額。在指定期內申請計劃，用戶可最多賺取$300「獎賞錢」。

據電訊商資料，「回購價值保證」約相當於Apple Watch的建議零售價22%。換言之，用戶若在24個月後換錶，即以78折入手Apple Watch。

指定期內最多賺300元獎賞錢

與滙豐信用卡合作的本地電訊商包括 csl/1O1O、香港寬頻、數碼通及電訊數碼SUN Mobile。

此外，即日起至2023年2月28日，憑合資格滙豐信用卡購買Apple Watch， 可享合共高達$300「獎賞錢」：

  • 於指定電訊商以是次免息分期付款計劃選購 Apple Watch Ultra 或 Apple Watch Series 8，分別可享額外$200「獎賞錢」或$100「獎賞錢」。
  • 首次為滿港幣1,000元或以上之簽賬作商戶免息分期付款（包括此免息分期付款計劃），可享額外$100「獎賞錢」。

相關文章：

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編輯：姚卓然

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