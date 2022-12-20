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【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊

環球社會熱點 12:07 2022/12/20

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法國在世界盃決賽中以互射12碼不敵阿根廷，無緣成為60年來首支衛冕成功球隊。法國在最後階段有兩名球員射失12碼，二人因血統而成為網民的攻擊對象，飽受含種族歧視的言論攻擊。

【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片） 【下一頁】

曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）與京士利高文（Kingsley Coman）在周日（18日）的決賽後備上陣，後者更直接策劃法國在法定時間內追成平手的入球。但兩人在互射12碼時雙繼射失，法國最終亦與衛冕失之交臂。

賽後，曹亞文尼與京士利高文，以及另一位後備落場但錯失入球機會的前鋒高路梅安尼（Randal Kolo Muani）成為攻擊目標。據悉，因3人非裔血統緣故，他們在社交平台收到大量帶種族歧視含意的香蕉與馬騮emoji訊息。

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【世界盃2022】Drake買阿根廷贏 因一事仍慘輸780萬 【下一頁】

Instagram母企Meta發言人表示，不希望在IG出現種族歧視訊息，已經刪除含歧視的留言及訊息。發言人指已與球員及球隊聯絡，支援他們應對情況。

京士利高文效力的德甲班霸拜仁慕尼黑（Bayern Munich）發出聲明，強烈譴責針對球員的種族歧視言論，表明支持京士利高文。

英格蘭去年在歐洲國家盃決賽同樣因互射12碼落敗，賽後射失12碼的辛祖（Jadon Sancho）﹑拉舒福特（Marcus Rashford）及沙卡（Bukayo Saka）亦遭種族歧視言論攻擊。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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