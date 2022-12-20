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【缺蛋潮】禽流感、通脹夾擊　英國現雞蛋短缺開端

商業 12:05 2022/12/20

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歐美國家紛紛出現缺蛋潮，其中又以英國的短缺情況最為嚴重。（法新社圖片）

禽流感加上俄烏戰爭引發的高通脹，不斷推升蛋農的飼養成本，歐美國家紛紛出現缺蛋潮，其中又以英國的短缺情況最為嚴重。

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《路透》報道，英國全國農民聯盟（National Farmers Union，NFU）發言人提醒，雞蛋短缺可能只是個開端。由於能源與大宗物資急漲，再加上勞動市場缺工，若產蛋成本持續居高不下，未來超市的貨架上恐怕根本看不見雞蛋的身影。

零售商間價格競爭激烈

即使英國通脹已衝上雙位數，惟由於食品零售商間激烈的價格競爭，英國生產商的成本未能反應在物價上，有英國農民指出，生產商與零售商之間的不公平條款是雞蛋短缺的主要原因。

英國自由放養雞蛋生產商協會（British Free Range Egg Producers Association，BFREPA）發言人指出，蛋農生產一打雞蛋的成本約為138便士（約12.1港元），惟零售商只支付約109便士（約9.5港元），再以219至410便士（約19.2至36港元）的價格售出。現時在禽流感與通脹雙重夾擊下，蛋農已相當吃力，幾乎每售出一盒雞蛋就賠錢。

法國是歐盟最大的雞蛋生產國，其蛋業集團CNPO亦表示，不斷增加的生產成本和禽流感已對全歐洲的農民造成傷害，預計今年全球雞蛋產量將首次下降。

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責任編輯：李智美

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