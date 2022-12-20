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【保護兒童】Epic Games非法採集兒童私隱信息　被美國FTC重罰40億

科技 14:00 2022/12/20

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Epic Games早前被美國聯邦貿易委員會（FTC）指控，違反了對兒童的在線私隱保護，同時更誘使玩家進行額外消費。

熱門遊戲《要塞英雄（Fortnite）》開發商Epic Games，早前被美國聯邦貿易委員會（FTC）指控，違反了對兒童的在線私隱保護，同時更誘使玩家進行額外消費。Epic Games表示，同意支付5.2億美元（約40.56億港元）和解金，以結束FTC的調查，而此罰款金額更是破紀錄。

【世界盃2022】熱門遊戲《FIFA 23》　再次準確預測阿根廷奪冠

【侵權爭議】騰訊旗下Riot Games起訴網易　抄襲《特戰英豪》設計及遊戲形式等

根據路透社報道，FTC指控Epic Games容許不到13歲的兒童登記為《要塞英雄》用戶時，未有知會家長或要求對方同意的情況下，取得兒童私隱資料。另外也使用侵犯私隱的默認設置和欺騙性頁面，騙取Epic Games用戶、青少年及兒童用戶，在無意識下購買服務。

面對相關指控，Epic Games同意支付5.2億美元和解金，其中包含2.75億美元（約21億港元）罰款，以及2.45億美元（約19億港元）退款，補償被欺騙購買產品的消費者。Epic Games又承諾，將會制定更嚴格的私隱設定，進一步保護兒童。同時指出若持卡人在消費帳單上看到未經授權的交易，可向銀行報告，要求取消交易並尋求退款。

【Microsoft】Xbox、PC、Steam遊戲　明年加至70美元起

責任編輯：曾曉汶

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