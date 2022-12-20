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【FB母企】Meta明年續投資20%開支拓元宇宙

股市 11:49 2022/12/20

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【FB母企】Meta明年續投資20%開支拓元宇宙

元宇宙續成Facebook 母企Meta（美：META）重心，Meta技術總監Andrew Bosworth表示，2023年約80%投資將用於支持核心業務，另外20%將用於專注於增強實境（AR）和虛擬實境（VR）以及元宇宙的Reality Lab。

Bosworth形容，2022年比預期的還要艱難，世界各地經濟挑戰，加上 Meta 核心業務的壓力，引發外界對公司投資的質疑。Bosworth稱：「這些才是真正考驗人們對未來信念的時刻。」

他解釋，在市場繁榮時期，很容易對即將到來的事物進行大筆、雄心勃勃的投資。但是，當經濟形勢轉變時，轉向同樣容易：減少你的雄心壯志，堅持當今最安全、最有利可圖的做法，並儘可能多地從中榨取利潤。

Bosworth強調，短視思維會帶來災難性後果，公司今年做出艱難的決定，要求停止部分工作，希望繼續專注於最重要的事情，「在公司歷史上最艱難的一年之後，Meta 仍像最初的那天一樣致力於未來願景」

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