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【比亞迪1211】比亞迪跌逾2%　再有1200輛DM-i超級混動車型出口至哥倫比亞

股市 11:26 2022/12/20

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繼年初哥倫比亞市場引入首批500輛比亞迪 （01211） 秦&宋PLUS DM-i混動車型後，比亞迪官方微博發消息指，近日再有1200輛比亞迪超級混動車型抵達哥倫比亞。

比亞迪跌2.5%，報199.3元，再失守200關。

公司指，本次發運的車輛由200輛秦PLUS DM-i和1000輛宋PLUS DM-i組成，創下了比亞迪DM-i超級混動車型單次出口量歷史新高，也標誌比亞迪DM-i車型成為首款暢銷拉美的中國品牌混動汽車。

自2020年起，比亞迪與當地經銷商Motorysa合作，在哥倫比亞銷售比亞迪全系列新能源乘用車，包括中大型豪華旗艦轎車漢EV、豪華純電SUV唐EV，以及秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i等高端插電式混合動力車型。迄今為止，比亞迪已向哥倫比亞交付近3000輛新能源汽車。

目前，比亞迪新能源產品已遍布包括哥倫比亞、巴西、墨西哥、智利、秘魯、厄瓜多爾、多米尼加、哥斯達黎加、烏拉圭等在內的拉美主要國家。

 

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