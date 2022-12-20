【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）

土耳其名廚Salt Bae以獨特的灑鹽技巧爆紅，但其餐廳要價之高昂亦遭到不少批評指物非所值。Salt Bae被發現在世界盃決賽完結後，亦有落球場和球隊一同慶祝。流傳影片顯示Salt Bae不斷拉著阿根廷球王美斯的手臂希望合照，但卻遭到美斯冷待甚至側目。

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阿根廷周日（18日）成功擊敗法國奪冠，隊長美斯（Lionel Messi）終於圓夢捧盃。賽事結束後大批家屬及有關人士湧入球場一同慶祝，惟網上流傳影片顯示，Salt Bae亦是其中一人。影片中Salt Bae站在美斯身後，他輕拍美斯肩膀並示意對方轉身。美斯回頭看Salt Bae一眼，還未握完手就已轉身。

Mismo caso que el sombrero. Ac&aacute; Salt Bea queriendo el protagonismo de una Copa del Mundo&hellip; todos se quieren colgar del t&iacute;tulo y hacerse &ldquo;virales&rdquo;. El t&iacute;tulo es de Messi y de la Argentina. pic.twitter.com/KrqG6hBdzE — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) December 19, 2022

Salt Bae其後再不斷拉著美斯的左手手臂，並不斷地向對方說話。但美斯卻未有再度理會，並與他人擁抱。而Salt Bae其後仍不斷拉扯著美斯，後者全程未再回應。但Salt Bae其後在個人Instagram上貼出的相片卻顯示，他和美斯直望鏡頭緊握右手。

Salt Bae其後再不斷拉著美斯的左手手臂，並不斷地向對方說話。但美斯卻未有再度理會，並與他人擁抱。而Salt Bae其後仍不斷拉扯著美斯，後者全程未再回應。但Salt Bae其後在個人Instagram上貼出的相片卻顯示，他和美斯直望鏡頭緊握右手。

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Salt Bae行徑引來不少網民質疑，指他為何能夠落到球場和球員慶祝，甚至親身「捧盃」。根據國際足協（FIFA）規定，只有名列球隊名單人士才能觸摸到獎盃。雖然Salt Bae被指是FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）的朋友，但他亦明顯違反規定。

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Salt Bae的餐廳過去曾招待過不少名人，多名足球明星都曾經光顧，但美斯似乎和對方並不熟悉。

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責任編輯：李俊儀