【券商點睇】新藥向美國FDA提交上市申請 和黃醫藥兌現催化劑

東吳證券發表報告，和黃醫藥（00013）宣布已開始向美國FDA滾動提交呋喹替尼用於治療難治性轉移性結直腸癌的新藥上市申請。基於全球III期國際多中心臨床試驗FRESCO-2研究的亮眼結果， 公司計劃於2023年上半年完成新藥上市申請提交，並隨後向歐洲EMA及日本PMDA提交新藥上市申請。

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由於海外管綫持續推進，明年催化劑不斷落地。該行認為，呋喹替尼的三綫結直腸癌適應症明年美國上市的可能性大；呋喹替尼二綫胃癌明年有望國內申報NDA；呋喹替尼聯合PD1針對二綫子宮內膜癌患者的國內III期臨床試驗數據讀出。索凡替尼明年有望公布針對NET的日本橋接試驗結果，並在日本申報上市。

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該行又預計2022至2024年公司國內腫瘤業務收入為12.28億元人民幣、17.15億元人民幣和28.86億元人民幣，2027年達到國內銷售峰值為63億元人民幣。同時給予2023年目標市值為387億元人民幣，較當前市值有較大增長空間，維持「買入」評級。

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撰文：林衛