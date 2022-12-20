  • 18°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 12:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】新藥向美國FDA提交上市申請 和黃醫藥兌現催化劑

股樓投資 12:29 2022/12/20

分享：

分享：

東吳證券發表報告，和黃醫藥（00013）宣布已開始向美國FDA滾動提交呋喹替尼用於治療難治性轉移性結直腸癌的新藥上市申請。基於全球III期國際多中心臨床試驗FRESCO-2研究的亮眼結果， 公司計劃於2023年上半年完成新藥上市申請提交，並隨後向歐洲EMA及日本PMDA提交新藥上市申請。

【同場加映】青姐話：聖誕鐘 Dos & Don'ts

由於海外管綫持續推進，明年催化劑不斷落地。該行認為，呋喹替尼的三綫結直腸癌適應症明年美國上市的可能性大；呋喹替尼二綫胃癌明年有望國內申報NDA；呋喹替尼聯合PD1針對二綫子宮內膜癌患者的國內III期臨床試驗數據讀出。索凡替尼明年有望公布針對NET的日本橋接試驗結果，並在日本申報上市。

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行又預計2022至2024年公司國內腫瘤業務收入為12.28億元人民幣、17.15億元人民幣和28.86億元人民幣，2027年達到國內銷售峰值為63億元人民幣。同時給予2023年目標市值為387億元人民幣，較當前市值有較大增長空間，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
買入 和黃醫藥（00013） 港股

下一篇文章

【大行點睇】瑞銀解讀中央經濟工作會議 財政政策「加力提效」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款