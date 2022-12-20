▲ 【中國債市】中國國債料明年落後其他新興市場 經濟反彈預期影響息率水平

市場普遍料債券投資者明年集體重回新興市場，但有外電引述分析認為，內地國債明年或會續受冷落，原因是內地退出清零政策帶動市場對經濟增長反彈預期，削弱其國債的吸引力，與此同時，資金正在流向發展中國家債券，押注美聯儲或明年結束緊縮周期。

事實上，今年中國債券跑贏全球債券市場，並有望實現正回報，但近月則領跌亞太，經濟反彈料將推高股票回報率，並降低進一步貨幣寬鬆可能性。

摩根大通亞太區外匯和新興市場主管Vikas Gupta預計，資金或不會重返中國債市，「如果我看好經濟成長，就不會指望利率會大幅下降」。

高盛駐新加坡策略師Danny Suwanapruti表示，考慮到監管和地緣政治風險環境加劇，以及來自其他成熟市場的競爭，認為固收投資資金不會大量流回中國。花旗集團預測2023年中國國債基於對沖的總回報率為3.7%，而新興市場則為5.4%。

普徠仕正在減持中國國債，並將重心主要轉移到拉丁美洲，因其預期大宗商品出口國可能會受益於全球緊縮周期以及中國重新開放。普徠仕駐香港固定收益投資組合經理Leonard Kwan稱，今年以來，對於固定收益投資者而言，中國國債是一個很棒的價值存儲工具，但現在，感覺相對於全球債券市場的機會而言，中國看起來有點貴。

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編輯：李哲毅