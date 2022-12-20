【大行點睇】瑞銀解讀中央經濟工作會議 財政政策「加力提效」

瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，上周閉幕的中央經濟工作會議，提出宏觀政策定調寬鬆積極，把恢復和擴大消費擺在優先位置，重申了對房地產行業的支持基調，並明確要求加大對民企、外資和平台企業的支持，反映穩增長至關重要。

【同場加映】青姐話：聖誕鐘 Dos & Don'ts

雖然防疫政策放鬆初期感染病例數目激增、對經濟活動帶來沖擊，該行預計中國或會繼續推進和落實疫情防控措施的大幅放鬆，不過一些地方在冬季可能會繼續執行部分現存的防疫政策。雖然會議依然保持了「房住不炒」的整體定位，但政策定調明顯趨於寬鬆，該行預計房地產銷售會在未來幾個月低位企穩，明年第二季之後在政策放鬆和經濟重啟的推動下環比反彈。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，會議要求積極的財政政策要「加力提效」，預計一般公共預算赤字率和地方政府專項債新增限額會小幅擴大，但基建投資增速可能從2022年的12%以 上的強勁增長回落到5至6%的穩健水準。會議又保持貨幣政策「穩健」的基調，強調要「精準有力」。瑞銀預計人行可能繼續降準，不會降低政策利率、 但LPR有可能小幅下調5至10個基點。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





撰文：林衛