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【大行點睇】瑞銀解讀中央經濟工作會議 財政政策「加力提效」

股樓投資 11:53 2022/12/20

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瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，上周閉幕的中央經濟工作會議，提出宏觀政策定調寬鬆積極，把恢復和擴大消費擺在優先位置，重申了對房地產行業的支持基調，並明確要求加大對民企、外資和平台企業的支持，反映穩增長至關重要。

【同場加映】青姐話：聖誕鐘 Dos & Don'ts

雖然防疫政策放鬆初期感染病例數目激增、對經濟活動帶來沖擊，該行預計中國或會繼續推進和落實疫情防控措施的大幅放鬆，不過一些地方在冬季可能會繼續執行部分現存的防疫政策。雖然會議依然保持了「房住不炒」的整體定位，但政策定調明顯趨於寬鬆，該行預計房地產銷售會在未來幾個月低位企穩，明年第二季之後在政策放鬆和經濟重啟的推動下環比反彈。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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另一方面，會議要求積極的財政政策要「加力提效」，預計一般公共預算赤字率和地方政府專項債新增限額會小幅擴大，但基建投資增速可能從2022年的12%以 上的強勁增長回落到5至6%的穩健水準。會議又保持貨幣政策「穩健」的基調，強調要「精準有力」。瑞銀預計人行可能繼續降準，不會降低政策利率、 但LPR有可能小幅下調5至10個基點。

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撰文：林衛

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