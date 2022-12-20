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【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、10年債息升至0.4厘　日圓兌港元升近3%、見5.83算

宏觀解讀 12:33 2022/12/20

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日本央行放寬收益率目標區間　日圓兌港元回升

日本央行出乎預期放寬10年期債券收益率目標區間，由正負0.25%改為正負0.5%，但指標水平續為0%。日圓兌美元短線回升，日內漲幅擴大至逾2%。至香港時間中午12時30分，每美元兌日圓由公布議息決議前的137水平跌至133.2，每百日圓兌港元則由5.66升至5.83。

日央行最新放寬債券收益率目標區間行動，變相令借日圓成本提高，影響套息交易空間，部分資金料將轉回日圓。

至香港時間中午12時30分，日本政府10年期國債息率，由原有上限約0.25厘最多升至0.414厘，暫報0.39厘。

日本股市方面，債息走高拖累東證指數最新跌近2%，日經平均指數跌近700點或2.3%。

日圓兌港元匯價在日央行最新政策聲明後急升

黑田東彥明年首季卸任　市場原預期按兵不動

日本央行為少數維持超寬鬆貨幣政策的央行，令日圓匯價兌美元年內大幅走弱，日本央行最新仍維持央行政策利率不變，續為-0.1%。

市場原先預期，日本央行行長黑田東彥明年3月退任前都不會更改貨幣政策。

日央行在放寬債息率區間後，同時宣布計劃外的債券購買操作：

  • 將購買1000億日圓1-3年期日本國債
  • 將購買1000億日圓3-5年期日本國債
  • 將購買3000億日圓5-10年期日本國債
  • 將購買1000億日圓10-25年期日本國債

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

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【日本經濟】日本據報明年4月將決定為通脹目標增加靈活性　惟日本政府否認消息（第二版）

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