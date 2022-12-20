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【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）

宏觀解讀 17:41 2022/12/20

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日本央行放寬收益率目標區間　日圓兌港元回升

日本央行出乎預期放寬10年期債券收益率目標區間，雖然維持指標水平為0%，但目標區間正負0.25%改為正負0.5%，變相容許債息上行。日圓兌美元急升，日內漲幅擴大至逾3%，而日本債息走高令全球股市走弱。

至香港時間下午5時30分，每美元兌日圓由公布議息決議前的137水平跌至132，每百日圓兌港元則由5.66升至5.88。與10月低位相比，日圓兌港元匯價由5.17算累升近14%。

日本政府10年期國債息率，由原有上限約0.25厘最多升至0.414厘，暫報0.39厘。

日央行一招拖累環球股市 逆市贏家有哪些？可見【下一頁】

黑田：不是加息　預期2023財年日本整體通脹不太可能達到2%

日本央行行長黑田東彥表示，微調債息目標區間並不完全是緊縮貨幣政策，也不是加息，只是提高債息收益率的有效性，目前沒必要進一步擴大區間。他揚言，有需要時仍有可能擴大寬鬆政策，除非CPI目標價在望，否則央行會繼續維持寬鬆貨幣政策。

黑田東彥指，日本經濟面臨的不確定性高，需要透過寬鬆貨幣政策來支持日本經濟，現時海外經濟體的復甦步伐正在放緩，但全球經濟走弱尚未對日本產生重大影響，全球利率不可能持續快速上升，目前輸入型通脹已開始消退，預期2023財年日本整體通脹不太可能達到2%。

日央行最新放寬債券收益率目標區間行動，變相令借日圓成本提高，影響套息交易空間，部分資金料將轉回日圓。

日本股市方面，債息走高拖累日經平均指數全日跌669點或2.5%。

日圓兌港元匯價在日央行最新政策聲明後急升

黑田東彥明年首季卸任　市場原預期按兵不動

日本央行為少數維持超寬鬆貨幣政策的央行，令日圓匯價兌美元年內大幅走弱，日本央行最新仍維持央行政策利率不變，續為-0.1%。

市場原先預期，日本央行行長黑田東彥明年3月退任前都不會更改貨幣政策。

日央行在放寬債息率區間後，同時宣布計劃外的債券購買操作：

  • 將購買1000億日圓1-3年期日本國債
  • 將購買1000億日圓3-5年期日本國債
  • 將購買3000億日圓5-10年期日本國債
  • 將購買1000億日圓10-25年期日本國債

（第二版加入黑田東彥講話）

相關文章：

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