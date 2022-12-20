【經濟點睇】LPR利率維持四個月不變 1年期報3.65%

中國人民銀行周二（20日）公布2022年最後一期貸款市場報價利率（LPR），連續四個月保持不變，1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，均與上月保持一致。據報道，今年LPR分別在三個月份出現下調，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降15個基點和35個基點，最新一次下調是在8月。

【同場加映】青姐話：聖誕鐘 Dos & Don'ts

LPR是由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

內地報道指，由於在本次LPR報價周期內，人行於12月5日降低了金融機構存款準備金率0.25個百分點，從而降低金融機構資金成本每年約56億元人民幣，小幅推動了銀行負債成本的降低，但作為LPR報價基礎的中期借貸便利（MLF）中標利率本月並未發生變化。因此，市場對12月LPR尤其是5年期品種是否下調，存在不同聲音。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





撰文：林衛