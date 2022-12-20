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【網絡安全預測】明年黑客攻擊新趨勢　專家料「網絡犯罪即服務」冒起

科技 12:00 2022/12/20

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隨著攻擊變得更具針對性，黑客在發動攻擊前，可能會在暗網聘用「偵探」來收集特定目標的情報。（法新社）

近年「勒索軟件即服務」（RaaS）激活了網絡罪行，使傳統網絡環境的外部和內部，更容易成為黑客的攻擊目標。網絡安全方案供應商Fortinet發表報告，預測愈來愈多額外攻擊媒介將於2023年透過暗網（Dark Web）以服務形式出現，促使「網絡犯罪即服務」（CaaS）顯著擴張。以下整合該報告的4大重點，包括：

1. CaaS成黑客生財工具：除勒索軟件和其他惡意軟件即服務在暗網可供銷售外， CaaS也成為一種對黑客別具吸引力的商機。因為他們可輕鬆利用一站式產品配合不同的技術水平，即可發動攻擊，而毋須事先投入時間和資源來制訂自己獨有的攻擊計劃，誘使黑客建立及出售攻擊組合即服務作為簡單、快速且可重複的「財路」。

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2. 「偵察即服務」令威脅效能更強：隨著攻擊變得更具針對性，黑客在發動攻擊前，可能會在暗網聘用「偵探」來收集特定目標的情報。就如聘用私家偵探獲取情報一樣，「偵察即服務」可能會提供攻擊藍圖，包括機構的安全模式、關鍵網絡安全人員、對方擁有的伺服器數量、已知的外部漏洞，甚至供予出售的外洩認證資料等，幫助網絡犯罪分子進行極具針對性且有效的攻擊。

3. 自動建立LaaS助長洗錢活動：洗錢通常是透過匿名電匯服務或加密貨幣交易所進行，以逃過被偵查發現，而黑客組職通常會利用錢騾（Money mule）來洗錢，但錢騾招攬活動過程就相當耗時。Fortinet預計，黑客將開始利用機器學習技術來進行招聘定位，助他們更有效識別潛在錢騾，同時減少尋找新兵所需的時間，而「洗錢即服務」（LaaS）料很快成為主流。

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4. 元宇宙界成網絡犯罪新攻擊面：元宇宙的出現，令不少零售商推出相關的數碼商品，但這些新的網絡地點開創無窮的可能性，同時亦打開犯罪大門。舉例，個人頭像基本上是個人身份識別資料（PII）的連接口，這都可成為黑客攻擊的主要目標。此外，由於個別人士可在虛擬城市購買商品和服務，並利用數碼錢包、加密貨幣交易所、NFT或任何貨幣交易，這亦能是另一個新攻擊面。

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責任編輯：陳卓賢

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