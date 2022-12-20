歐盟就天然氣價格上限達共識 最快明年初生效

歐盟各國因俄羅斯入侵烏克蘭，大幅叫停經管道接收俄國天然氣，導致能源價格上升。歐盟近日就天然氣價格上限終於達成共識，同意每兆瓦時超過180歐元即觸發上限。據悉，價格上限或最快在2023年2月15日生效。

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歐盟能源部長會議周一（19日）終就天然氣價格上限達成共識，同意在荷蘭天然氣交易中心（Dutch Title Transfer Facility，簡稱TTF）交易的俄氣期貨合約，於連續3日每兆瓦時（megawatt hour）超過180歐元即觸發機制。

同時，與會部長亦同意，TTF內的天然氣當月﹑3個月及單年期貨的價格亦必須比全球液化天然氣的參考水平至少高出35歐元。如價格未達要求，亦會觸發機制。

現任歐盟能源會議主席﹑捷克工業部長西凱拉（Jozef Sikela）表示，各成員國最終達成共識，有助保障各地民眾免受於天價能源價格之苦。據悉價格上限可在明年2月15日生效，待各國正式簽署確認。

歐盟龍頭之一的德國雖然憂慮措施可能影響歐洲在全球天然氣供應市場的競爭力，但最終亦選擇支持。歐盟官員透露，其他成員國同意在可再生能源規管上妥協，加上價格上限有更大保障後，德國才同意支持。

保障措施包括一旦歐盟面臨天然氣供應短缺，價格上限便會取消；如觸發上限使TFF交易下跌﹑天然氣用量急升及天然氣市場參與者孖展追加保證金的數量明顯上升時，上限亦會暫停生效。

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兩名歐盟官員指只有匈牙利投反對，荷蘭及奧地利選擇棄權。後兩國堅拒實行俄氣價格上限，擔心可能破壞歐洲能源市場及能源安全。

消息公布後，TTF當月俄氣期貨價格在周一收市時下跌約9%，為接近每兆瓦時107歐元水平。期貨價格曾在8月時創下史上新高，達每兆瓦時343歐元。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則據報回應指，歐盟的俄氣價格上限是攻擊市場定價機制，直斥歐盟的行為不能接受。

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責任編輯：吳漢培