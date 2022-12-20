【Pornhub違規】YouTube以「多次違規」為由　刪除Pornhub官方頻道

▲ ornhub的官方頻道在YouTube擁有近90萬名訂閱用戶，影片多為宣傳該網站及其表演者的工作內容。（法新社）

知名成人網站Pornhub在9月時，因違反社群準則，包括涉嫌分享裸露畫面、鼓勵人們從事性工作等，而遭Instagram永久封鎖帳戶。日前YouTube同樣以「多次違規」為由，刪除Pornhub的YouTube官方頻道。

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Pornhub的官方頻道在YouTube擁有近90萬名訂閱用戶，影片多為宣傳該網站及其表演者的工作內容，且限制須年滿18歲才能觀看。但YouTube表示，Pornhub多次違反了YouTube的外部連結政策，使用戶能連結至該平台不允許的內容，包含色情資訊、成人裸露等內容，決定終止該頻道帳戶。

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Pornhub母公司MindGeek強烈否認YouTube的指控，並表示Pornhub在互聯網上一直保持最佳的信任和安全措施，並特別注意確保它不會違反YouTube的任何社區準則，駁斥是次遭刪除官方頻道，是歧視成人行業的最新例子。

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責任編輯：陳卓賢