【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令（不斷更新）

▲ 【放寬防疫】李家超：下午宣布進一步放寬社交距離措施 包括飲宴人數

行政長官李家超於今早出席行政會議前預告，會進一步放寬社交距離措施，包括飲宴人數。醫衛局下午3時將舉行記者會交代，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏出席。

【15：35】本地酒樓股造好，稻香控股 （00573） 半日升5%，成交更不足12萬元，現升4.7%；利寶閣集團 （01869） 升2.5%。

【15：28】對於會否取消口罩令，李夏茵提到，口罩是成本效益高的防疫措施，形容會是復常過程中最後才會考慮調整的措施，冀先借助口罩令渡過流感及新冠高峰。

【15：15】李夏茵稱，本地感染個案高水平，疫情穩定，臨近聖誕及新年，料社會活動增加，天氣轉凍，老人入院數字或增加，故要小心放寬步伐。

李夏茵指，周四（12月22日）起放寬以下社交措施，

取消酒吧等表列處所人數容量限制

取消表演場地、主題樂園、戲院、宴會人數上限，但飲宴每枱最多12人

取消酒吧、夜店、夜總會、宴會及本地遊的快測要求

容許公眾戶外範圍及公眾娛樂場所可飲食，包括體育處所戶外範圍及麻雀館，而疫苗通行證措施會維持

會研究放寬本地遊人數上限

【15：05】港府舉行2019冠狀病毒病疫情的最新情況舉行簡報會。歐家榮稱，過去一周日均獲15610宗呈報個案，按周多約12%，但疫情有所上升，但升幅減慢，疫情似乎穩定。

【15：00】放寬社交距離措施消息下，個別餐飲股炒起，翠華控股 （01314） 半日升21%，僅成交僅250萬元，午後升幅回落至16.9%。大家樂 （00341） 現升1.9%，大快活 （00052） 升0.15%。本地零售股方面，莎莎國際 （00178） 現升1.6%。

李家超：如實向領導人反映中港通關聲音

李家超今早指，將於明日（21日）將啟程前往北京述職，周六（24日）下午返港，述職期間會向國家領導人詳細報告香港現況，包括經濟狀況、政治環境，以及管控疫情方面的實際情況等。

至於中港通關方面，李家超表示，香港市民關心與內地通關，正常往來，相信是普遍的聲音，必然會如實向領導人反映，中央亦非常了解本港實際情況及市民的長期希望。

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編輯：姚卓然