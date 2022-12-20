▲ 【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限 餐飲股造好 料復常最後期始取消口罩令

行政長官李家超於今早出席行政會議前預告，會進一步放寬社交距離措施，包括飲宴人數。醫衛局下午3時舉行記者會，醫務衞生局副局長李夏茵宣布，周四（12月22日）起撤銷酒吧、戲院處所人數容量限制，並取消宴會人數上限。

本地酒樓股造好，但成交額相當低，稻香控股 （00573） 半日升5%，現升4.7%，成交額27.7萬元；利寶閣集團 （01869） 升2.5%，成交額116.2萬元。

李夏茵稱，本地感染個案處於高水平，但疫情穩定，臨近聖誕及新年，料社會活動增加，天氣轉凍，長者入院數字可能上升，故要小心放寬步伐。

李夏茵指，周四（12月22日）起放寬以下社交措施，

取消酒吧、表演場地、主題樂園、戲院等表列處所人數容量限制

取消宴會人數上限，但飲宴每枱最多12人

取消酒吧、夜店、夜總會、宴會及本地遊的快測要求

容許公眾戶外範圍及公眾娛樂場所可飲食，包括體育處所戶外範圍及麻雀館，而疫苗通行證措施會維持

會研究放寬本地遊人數上限

對於會否取消口罩令，李夏茵提到，口罩是成本效益高的防疫措施，形容會是復常過程中最後才會考慮調整的措施，冀先借助口罩令渡過流感及新冠高峰。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，過去一周日均獲15610宗呈報個案，按周多約12%，但疫情有所上升，升幅減慢，疫情似乎穩定。

放寬社交距離措施消息下，個別餐飲股炒起，翠華控股 （01314） 半日升21%，午後升幅回落至14.9%。大家樂 （00341） 現升1.6%，大快活 （00052） 升0.1%。本地零售股方面，莎莎國際 （00178） 現升1.6%。

李家超：如實向領導人反映中港通關聲音

李家超今早指，將於明日（21日）將啟程前往北京述職，周六（24日）下午返港，述職期間會向國家領導人詳細報告香港現況，包括經濟狀況、政治環境，以及管控疫情方面的實際情況等。

至於中港通關方面，李家超表示，香港市民關心與內地通關，正常往來，相信是普遍的聲音，必然會如實向領導人反映，中央亦非常了解本港實際情況及市民的長期希望。

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編輯：姚卓然