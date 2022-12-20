  • 18°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【放寬防疫】李家超預告放寬社交距離措施、包括飲宴人數　翠華乾升21%

Hot Talk 12:40 2022/12/20

分享：

分享：

【放寬防疫】李家超：下午宣布進一步放寬社交距離措施　包括飲宴人數

行政長官李家超於今日行政會議前預告，會進一步放寬社交距離措施，包括飲宴人數，醫衛局下午3時將舉行記者會交代。放寬社交距離措施消息下，個別餐飲股炒起，翠華控股 （01314） 半日升21%，僅成交僅250萬元；稻香控股 （00573） 升5%，成交更不足12萬元。

大家樂 （00341） 升2%，大快活 （00052） 跌0.9%。本地零售股方面，莎莎國際 （00178） 未有升跌。

李家超：如實向領導人反映中港通關聲音

李家超又指，將於明日（21日）將啟程前往北京述職，周六（24日）下午返港，述職期間會向國家領導人詳細報告香港現況，包括經濟狀況、政治環境，以及管控疫情方面的實際情況等。

至於中港通關方面，李家超表示，香港市民關心與內地通關，正常往來，相信是普遍的聲音，必然會如實向領導人反映，中央亦非常了解本港實際情況及市民的長期希望。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

相關文章：

【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　高鐵據報1月初恢復服務

【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消　本港零售及餐飲股反彈、六福莎莎破頂

【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 李家超 經濟狀況 行政會議 疫情 經濟 政治

上一篇文章

【美股期貨】日本放寬10年期債券收益率目標區間　道指期貨跌226點、納指期貨跌1.1%（不斷更新）

下一篇文章

【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、10年債息升至0.4厘　日圓兌港元升近3%、見5.83算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大危機】中國恒大抵押7億股恒大物業疑被執行　貨值16.1億元
【恒大危機】中國恒大抵押7億股恒大物業疑被執行　貨值16.1億元
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2.6%　夜期收市挫153點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2.6%　夜期收市挫153點（不斷更新）
【美股收市】衰退添憂+債息升 道指跌162點 納指挫1.5%
【美股收市】衰退添憂+債息升 道指跌162點 納指挫1.5%
【澳門檢疫】澳門周二起放寬入境陰性證明至72小時　取消內地風險區規定
【澳門檢疫】澳門周二起放寬入境陰性證明至72小時　取消內地風險區規定
【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝　以嶺藥業重申獲藥監局批准、股價觸及跌停
【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝　以嶺藥業重申獲藥監局批准、股價觸及跌停
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款