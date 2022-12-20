【放寬防疫】李家超預告放寬社交距離措施、包括飲宴人數　翠華乾升21%

▲ 【放寬防疫】李家超：下午宣布進一步放寬社交距離措施 包括飲宴人數

行政長官李家超於今日行政會議前預告，會進一步放寬社交距離措施，包括飲宴人數，醫衛局下午3時將舉行記者會交代。放寬社交距離措施消息下，個別餐飲股炒起，翠華控股 （01314） 半日升21%，僅成交僅250萬元；稻香控股 （00573） 升5%，成交更不足12萬元。

大家樂 （00341） 升2%，大快活 （00052） 跌0.9%。本地零售股方面，莎莎國際 （00178） 未有升跌。

李家超：如實向領導人反映中港通關聲音

李家超又指，將於明日（21日）將啟程前往北京述職，周六（24日）下午返港，述職期間會向國家領導人詳細報告香港現況，包括經濟狀況、政治環境，以及管控疫情方面的實際情況等。

至於中港通關方面，李家超表示，香港市民關心與內地通關，正常往來，相信是普遍的聲音，必然會如實向領導人反映，中央亦非常了解本港實際情況及市民的長期希望。

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編輯：姚卓然