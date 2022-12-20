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【元宇宙商機】Meta擬續於元宇宙領域　投放20%開支

科技 10:01 2022/12/20

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近日Meta技術總監Andrew Bosworth表示，Meta將繼續投放兩成開支，用以拓展元宇宙。

Meta近年大舉投資「元宇宙」，雖然曾一度傳出​​業績欠佳，但依然無損Meta繼續發展元宇宙的決心。近日Meta技術總監Andrew Bosworth更表示，Meta將繼續投放兩成開支，用以拓展元宇宙。

【網絡安全】Facebook漏洞懸賞計畫　最高獎金提升至233萬元

【地圖計畫】Meta、微軟及亞馬遜聯手　挑戰Google Maps市場地位

Andrew Bosworth表示，該企確信元宇宙前景甚佳，2023年依然堅決往元宇宙領域發展。而2023年將繼續將總支出成本的20%用於Reality Labs，其餘投資將會繼續流向該企的「應用程式家族」，即Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger。

事實上，上月外媒《彭博社》曾引述知情人士消息指，Meta行政總裁CEO Mark Zuckerberg與該企高層進行電話會議時表示，要為裁員作好準備，他亦應對該企的「失誤」負責。而他口中的失誤疑指，近年Meta在他的帶領下，落重本投資元宇宙等舉動，導致該企業績欠佳。Zuckerberg亦曾承認，針對元宇宙投資或需10年時間才有利潤。

【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇

責任編輯：曾曉汶

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