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【異動股】歌禮製藥午後升幅擴至4成　新冠、猴痘病毒等抑制劑獲美國專利授權、商業保護至2042年

股市 14:53 2022/12/20

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【異動股】歌禮製藥：新冠、猴痘病毒等抑制劑獲美國專利授權、商業保護至2042年

歌禮製藥 （01672） 宣布，口服病毒聚合酶抑制劑ASC10和衍生物用於治療新冠病毒、猴痘病毒及人呼吸道合胞病毒（RSV）等多種病毒感染的化合物專利及其用途專利申請收到美國專利與商標局（USPTO）的授權公告通知書。

歌禮製藥高開高走，午後升幅擴至4成，報4.88元，創今年4月新高，最高曾升44.5%，高見5元，至下午2時52分，成交額錄得2.1億元，股價年初至今累升逾48%。

美國專利與商標局專利授權公告日期為2023年1月3日，該專利名為「核苷類衍生物及其用途」。憑藉這項專利授權，歌禮成為首個獲得美國專利與商標局授予自主研發口服病毒聚合酶抑制劑和衍生物專利的中國生物技術公司。該專利授權將延長對ASC10和衍生物及其用途的商業保護至2042年。

ASC10是一款口服雙前藥，同單前藥莫諾拉韋（molnupiravir）相比具有新的、差異 化的化學結構。口服給藥後，ASC10和莫諾拉韋均可在體內快速、完全轉換為相 同的活性藥物ASC10-A，也稱β-D-N4-羥基胞苷（NHC）或EIDD-1931。ASC10由歌 禮完全自主研發。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

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編輯：姚卓然

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