美聯儲12月議息會議如期加息50 個基點。鮑威爾指出儘管整體通脹和房租價格或將趨勢性下行，但勞動供需不平衡仍然顯著，核心服務業和廣泛的通脹壓力仍強。這反映了短期通脹回落不足以影響美聯儲中長期持續加息的立場。另一方面，美聯儲進一步解釋了減緩加息節奏的主要原因。具體來看，考慮到累計加息和貨幣收緊對經濟活動的時滯效應，放緩加息節奏有助於防止居民支出和經濟生產活動快速滑落。為了更好的平衡通脹壓力和經濟增長，我們認為未來美聯儲加息進程將呈現「步幅減小、週期拉長、終點更高」的特點。

儘管美國通脹率連續回落，但鮑威爾在議息會議上仍然謹慎表示通脹回歸至目標區間還有很長的路要走。一方面，中國防疫政策優化可能會推升全球商品通脹；另一方面，美國服務類通脹粘性在勞動供需不平衡的影響下仍然較強。我們認為美聯儲未來將進一步淡化房租通脹和耐用品通脹，轉而集中針對服務類通脹的變化。服務類通脹的變化實質由勞動力市場供需決定。從當前就業市場來看，目前美國勞動力市場供需仍不平衡。造成美國勞動缺口長期存在的原因：一是疫情導致醫藥行業基礎服務人員存在較大缺口；二是疫情造成了超過3百萬美國人選擇永久性提前退出勞動市場；三是美國移民政策造成消費類服務行業面臨服務人員短缺；四是育兒護理成本抬升導致部分女性選擇辭職。

在這種情況下，即便加息抑制整體消費放緩，供應鏈瓶頸加速恢復，服務類通脹在「工資價格」螺旋支持下仍將處於高位。關於「工資價格」螺旋何時回落。根據1970年以來7次經濟衰退的數據來看，服務類通脹的粘性將持續至經濟衰退結束前後才會顯著減弱。這意味著「工資價格」螺旋對通脹的支持將伴隨總需求衰退而下滑。從我們對美國經濟衰退的預測模型來看，美國出現經濟衰退最快是在2023年2-3季度，最慢為2024年2季度。在一般情景下，美國經濟衰退將發生在2023年4季度和2024年1季度。根據以上的邏輯，美聯儲通脹最終回落2%的目標最快將發生在2024年2-3季度（假定經濟衰退至少持續兩個季度）。因此，在美國經濟實質性衰退前，美聯儲仍將持續加息，儘管聯儲預測終端利率獲將接近或超過5.1%，但我們認為聯儲的終端利率水準可能接近5.25-5.5%。

責任編輯︰梁浩碩