【港股市況】濠賭股逆市造好　雅居樂、旭輝齊配股挫逾一成　恒指早段曾跌逾300點（不斷更新）

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【新冠疫苗】復星醫藥：內地居民可來港接種復必泰 料對業績有正面影響
美股續跌，港股今早低開近200點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.5%，雅居樂 （03383） 跌近15%，旭輝 （00884） 跌逾14%，恒指低開195點，開報19156點，科指跌1.6%，報4057點。
【10：51】【互聯互通】外國公司料2023年3月可納入港股通、新秀麗升逾半成 港交所：大大吸引香港上市吸引力
【10：40】濠賭股逆市造好，藍籌金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 升1%。另外，永利 （01128） 升逾3%，美高梅 （02282） 升7%，澳博 （00880） 升4%，新濠 （00200） 升逾2%。
【10：35】翠華 （01314） 升近19%，謝瑞麟 （00417） 升逾8%破頂，鴻福堂 （01446） 升逾6%
【10：28】歌禮製藥 （01672） 升幅擴大至近25%，高見4.44元。
【10：25】恒指跌幅再擴大至200點，報19148點，跌203點，科指跌2.2%，報4032點。
【10：23】東方海外 （00316） 逆市反彈逾2%，中遠海運港口 （01199） 升0.7%，中遠海控 （01919） 升0.4%。
【10：19】重磅傳統藍籌滙豐 （00005） 跌0.8%，友邦 （01299） 逆市升1%，中移動 （00941） 暫無升跌，港交所 （00388） 跌0.9%。
【10：16】【放寬防疫】李家超：下午宣布進一步放寬社交距離措施 包括飲宴人數
【10：07】康希諾生物 （06185） 逆市反彈1%，三葉草生物 （06111） 升逾5%，復星醫藥 （02196） 升0.4%。
【10：02】恒指跌幅進一步收窄至約100點，報19238點，跌114點。
【09：58】大市跌幅略收窄至200點內，報19160點，跌192點，早段曾跌最多334點，低見19018點。科指跌1.9%，報4046點。
【09：55】比亞迪 （01211） 跌3%，失守200關口，低見198.2元，吉利 （00175） 跌4%，長汽 （02333） 跌3%，廣汽 （02238） 跌逾1%。
【09：54】成實外教育 （01565） 逆市升逾22%，建橋教育 （01525） 升一成，光正教育 （06068） 升逾7%。
【09：52】【異動股】歌禮製藥彈高18% 新冠、猴痘病毒等抑制劑獲美國專利授權、商業保護至2042年
【09：43】雅居樂 （03383） 跌幅擴大至逾17%，旭輝 （00884） 跌逾16%。另外，中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 跌逾5%。
【09：40】ATM早段齊跌2%。
【09：38】信義玻璃 （00868） 發盈警，預期2022年公司權益持有人應佔綜合純利按年減少55%至65%，股價今早跌逾5%。
【盈警︱信義系】信義玻璃料今年純利按年挫55%至65% 受累兩原因
【09：36】港股開市後跌約260點，報19092點，下試萬九關，科指跌2.3%，報4032點。
【09：33】EPRINT （01884） 早段挫31%，低見0.47元。
【09：31】歌禮製藥 （01672） 逆市升逾13%。歌禮製藥公布其口服病毒聚合酶抑制劑ASC10和衍生物用於治療新冠病毒、猴痘病毒及人呼吸道合胞病毒（RSV）等多種病毒感染的化合物專利及其用途專利申請收到美國專利與商標局（USPTO）的授權公告通知書。
【09：25】【LPR】內地12月LPR雙雙繼續維持不變 一年期為3.65%、五年期為4.30%
【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.5%，雅居樂 （03383） 跌近15%，旭輝 （00884） 跌逾14%，恒指低開195點，開報19156點，科指跌1.6%，報4057點。
【09：13】恒指開報19254點，跌186點。
【08：51】恒指黑期跌約63點，報19262點，道指期貨升24點，報32997點。
【08：49】【新冠疫苗】復星醫藥：復必泰二價疫苗獲准香港註冊 料對業績產生正面影響
【08：36】【配股潮】雅居樂折讓17.4%再度配股 淨籌近6.2億元
【07：57】【股東減持】子公司聯泓新科最多配售2.67億股 聯想控股持股將減至43.14%
【07：45】【配股潮】旭輝折讓14.3%配股 淨籌逾9億償還債務
【07：45】港股ADR收報19250點，跌200點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報46.63元，較港收市價低0.32元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報315.62元，較港收市價低4.78元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.78元，較港收市價低2.27元或2.6%。
【07：30】全球多地央行加息持續，投資者憂經濟衰退；外資大行紛看淡美股，美債息全綫升，美股反覆偏軟。道指最多挫338點，收市跌162點，報32757點；標指跌34點，報3817點；納指跌159點或1.49%，報10546點。
責任編輯︰梁浩碩