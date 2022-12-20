【恒指夜期+ADR】夜期升140點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）

日本央行調整政策後，日圓急升3%，不過，環球資產走勢各異，美滙指數在美股開市後再跌，而美債息上升，反映資金走出美元資產，美滙跌夜期升，夜期升140點，滙豐ADR高港2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 175.92 +0.2% 騰訊ADR 310.97 +0.5% 滙豐ADR 47.63 +1.9% 阿里巴巴美股 84.22 +0.2%

北水錄20.7億元淨流出 買旭輝沽騰訊快手

北水走資情況持續，再錄20.7億元淨流出，為連續3個交易日錄得淨流出。旭輝控股 （00884） 錄得逾2億元淨流入，小鵬汽車 （09868） 及碧桂園 （02007） 分別有1.1及0.9億元淨流入；淨流出以騰訊 （00700） 及快手 （01024） 較顯著，分別錄得9.2及6.2億元淨流出。

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歌禮醫藥大升逾5成 恒指跌258點、萬九關失而復得

美股續跌，港股跌逾200點。ATM跌逾1%至3%，內房股下挫，雅居樂跌逾17%，旭輝跌逾16%，歌禮製藥逆市大升53%。恒指低開195點，早段曾跌最多334點，低見19018點，其後跌幅收窄至69點，日本央行放寬收益率目標區間，大市跌幅再擴大，午後曾跌467點，低見18885點，恒指全日跌258點，收報19094點，19000點失而復得，成交962.6億元。科指跌3.1%，報3996點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 84.65 +1.3 +21 17 創科實業 89.50 +1.6 +3 19 長實 47.15 +1.7 +2 8 美團 175.50 -1.9 -24 -37 阿里巴巴 84.05 -3.5 -52 24 騰訊 309.40 -3.4 -56 10

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：10】恒指夜期升41點，報19165點。

【16：08】ATM跌逾1%至3%，內房股下挫，雅居樂跌逾17%，旭輝跌逾16%，歌禮製藥逆市大升53%，恒指全日跌258點，收報19094點，19000點失而復得，成交962.6億元。科指跌3.1%，報3996點。

【15：58】恒指U盤前跌272點，報19079點。

【15：52】歌禮製藥 （01672） 愈升愈有，尾市升逾5成，高見5.46元，成交達2.9億元。

【15：51】【大行報告】中金：中港互聯互通擴容利港交所、目標價升至400元 惟股價仍跌約2%

【15：44】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾7%，快手 （01024） 跌逾5%。

【15：30】內房股抽水拖累大市氣氛，其中雅居樂 （03383） 尾市跌逾17%，旭輝 （00884） 跌逾15%。中海外 （00688） 跌逾3%，潤地 （01109） 跌逾5%，碧桂園 （02007） 跌近9%，龍湖 （00960） 跌近7%。

【15：16】港股尾市跌幅略收窄至約250點，報19102點，科指跌3.2%，報3994點。

【15：04】國美零售 （00493） 挫11%，低見0.136元。

【14：59】山東新華製藥 （00719） 挫逾11%，低見11.88元。

【14：56】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新分別跌逾3%。

【14：51】長和系逆市向上，長和 （00001） 升逾1%，長實 （01113） 亦升逾1%。

【14：30】中達 （00139） 午後復牌，股價破頂高見0.15元後倒跌24%，低見0.077元。

【14：26】政府將進一步放寬社交距離措施，部分本地消費、餐飲股向上，莎莎 （00178） 、大家樂 （00341） 升2%，翠華 （01314） 升近13%。

【14：16】【2023展望】瑞銀財管預計中國復甦之路崎嶇、明年第三季實質通關 短線看好哪類股？

【14：15】大市午後曾跌最多467點，低見18885點，最新於萬九關爭持，報19008點，跌344點，科指跌3.6%，報3976點。ATM跌2%至4%，歌禮製藥 （01672） 逆市造好升4成，高見4.92元。

【13：32】科指跌幅擴大至4%，報3957點。

【13：22】恒指跌幅擴大至近400點，低月18954點，跌397點，科指跌3.7%，報3971點。

【13：20】歌禮製藥 （01672） 午後升幅擴大至逾32%，高見4.64元。

【13：17】【港股回顧2022】港股總市值跌逾兩成、集資額跌7成 哪些交易數據仍創新高？

【13：08】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾3%。

【13：04】大市跌穿19000點，低見18979點。

【13：00】港股午後初段跌300點，報19052點，科指跌2.9%，報4005點。

【12：00】恒生指數半日跌262點，報19089點，成交452.5億元。科指跌2.6%，報4016點。ATM跌逾2%至3%，內房股下挫，雅居樂 （03383） 跌逾16%，旭輝 （00884） 跌15%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 跌逾6%。歌禮製藥 （01672） 逆市造好，股價升逾26%。

【11：43】中午收市前，恒指跌約253點，報19099點，科指2.5%，報4023點。

【11：33】內地股市半日向下，上證跌0.6%，深證跌1%，創業板指跌0.9%。

【11：31】新東方在綫 （01797） 逆市升逾2%，破頂高見48.7元。

【11：26】【比亞迪1211】比亞迪跌逾2% 再有1200輛DM-i超級混動車型出口至哥倫比亞

【11：15】【中國債市】中國國債料明年落後其他新興市場 經濟反彈預期影響息率水平

【11：12】阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%。

【10：51】【互聯互通】外國公司料2023年3月可納入港股通、新秀麗升逾半成 港交所：大大吸引香港上市吸引力

【10：40】濠賭股逆市造好，藍籌金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 升1%。另外，永利 （01128） 升逾3%，美高梅 （02282） 升7%，澳博 （00880） 升4%，新濠 （00200） 升逾2%。

【10：35】翠華 （01314） 升近19%，謝瑞麟 （00417） 升逾8%破頂，鴻福堂 （01446） 升逾6%

【10：28】歌禮製藥 （01672） 升幅擴大至近25%，高見4.44元。

【10：25】恒指跌幅再擴大至200點，報19148點，跌203點，科指跌2.2%，報4032點。

【10：23】東方海外 （00316） 逆市反彈逾2%，中遠海運港口 （01199） 升0.7%，中遠海控 （01919） 升0.4%。

【10：19】重磅傳統藍籌滙豐 （00005） 跌0.8%，友邦 （01299） 逆市升1%，中移動 （00941） 暫無升跌，港交所 （00388） 跌0.9%。

【10：16】【放寬防疫】李家超：下午宣布進一步放寬社交距離措施 包括飲宴人數

【10：07】康希諾生物 （06185） 逆市反彈1%，三葉草生物 （06111） 升逾5%，復星醫藥 （02196） 升0.4%。

【10：02】恒指跌幅進一步收窄至約100點，報19238點，跌114點。

【09：58】大市跌幅略收窄至200點內，報19160點，跌192點，早段曾跌最多334點，低見19018點。科指跌1.9%，報4046點。

【09：55】比亞迪 （01211） 跌3%，失守200關口，低見198.2元，吉利 （00175） 跌4%，長汽 （02333） 跌3%，廣汽 （02238） 跌逾1%。

【09：54】成實外教育 （01565） 逆市升逾22%，建橋教育 （01525） 升一成，光正教育 （06068） 升逾7%。

【09：52】【異動股】歌禮製藥彈高18% 新冠、猴痘病毒等抑制劑獲美國專利授權、商業保護至2042年

【09：43】雅居樂 （03383） 跌幅擴大至逾17%，旭輝 （00884） 跌逾16%。另外，中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 跌逾5%。

【09：40】ATM早段齊跌2%。

【09：38】信義玻璃 （00868） 發盈警，預期2022年公司權益持有人應佔綜合純利按年減少55%至65%，股價今早跌逾5%。

【盈警︱信義系】信義玻璃料今年純利按年挫55%至65% 受累兩原因

【09：36】港股開市後跌約260點，報19092點，下試萬九關，科指跌2.3%，報4032點。

【09：33】EPRINT （01884） 早段挫31%，低見0.47元。

【09：31】歌禮製藥 （01672） 逆市升逾13%。歌禮製藥公布其口服病毒聚合酶抑制劑ASC10和衍生物用於治療新冠病毒、猴痘病毒及人呼吸道合胞病毒（RSV）等多種病毒感染的化合物專利及其用途專利申請收到美國專利與商標局（USPTO）的授權公告通知書。

【09：25】【LPR】內地12月LPR雙雙繼續維持不變 一年期為3.65%、五年期為4.30%

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.5%，雅居樂 （03383） 跌近15%，旭輝 （00884） 跌逾14%，恒指低開195點，開報19156點，科指跌1.6%，報4057點。

【09：13】恒指開報19254點，跌186點。

【08：51】恒指黑期跌約63點，報19262點，道指期貨升24點，報32997點。

【08：49】【新冠疫苗】復星醫藥：復必泰二價疫苗獲准香港註冊 料對業績產生正面影響

【08：36】【配股潮】雅居樂折讓17.4%再度配股 淨籌近6.2億元

【07：57】【股東減持】子公司聯泓新科最多配售2.67億股 聯想控股持股將減至43.14%

【07：45】【配股潮】旭輝折讓14.3%配股 淨籌逾9億償還債務

【07：45】港股ADR收報19250點，跌200點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報46.63元，較港收市價低0.32元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報315.62元，較港收市價低4.78元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.78元，較港收市價低2.27元或2.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】全球多地央行加息持續，投資者憂經濟衰退；外資大行紛看淡美股，美債息全綫升，美股反覆偏軟。道指最多挫338點，收市跌162點，報32757點；標指跌34點，報3817點；納指跌159點或1.49%，報10546點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩