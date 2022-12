▲ 【美股焦點】《阿凡達:水之道》週末首映票房遜預期 迪士尼股價跌逾4%

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)週末首映票房差過市場預期,拖累迪士尼Disney(美︰DIS)破底,最終股價跌4.8%,收報85.78美元。迪士尼過去一年以來股價已累跌逾4成。

由占士金馬倫(James Cameron)執導的《阿凡達》續集,首周末的美國票房收入為1.34億美元,低過分析師預期的1.75 億美元,以及迪士尼預測的1.35億至1.5億美元。

雖然如此,票房分析師並不擔心。《阿凡達:水之道》全球票房收入3.01億美元,週末首映總票房達4.35億美元。2009年上映的《阿凡達》(Avatar)被譽為劃時代神作,首周票房只有7700萬美元,後來以超越29.2億美元票房,成全球電影史上最高票房紀錄的電影。

【退休積滿Fund】一個簡易策略 強積金回報飆3倍!唔加碼都夠退休!

【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁、盤前股價升逾9% 對沖基金揚言反對(第二版)

【美企業績】迪士尼季績遜預期 警告串流媒體增長或會減弱、盤前跌7%

責任編輯︰梁浩碩