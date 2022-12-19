▲ 【內地監管】國務院：企業不得利用數據、算法等優勢和技術手段實施不正當競爭

中共中央、國務院發布關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見，當中提到壓實企業的數據治理責任。堅持「寬進嚴管」原則，牢固樹立企業的責任意識和自律意識。鼓勵企業積極參與數據要素市場建設，圍繞數據來源、數據產權、數據質量、數據使用等，推行面向數據商及第三方專業服務機構的數據流通交易聲明和承諾制。

嚴格落實相關法律規定，在數據採集匯聚、加工處理、流通交易、共享利用等各環節，推動企業依法依規承擔相應責任。企業應嚴格遵守反壟斷法等相關法律規定，不得利用數據、算法等優勢和技術手段排除、限制競爭，實施不正當競爭。規範企業參與政府訊息化建設中的政務數據安全管理，確保有規可循、有序發展、安全可控。建立健全數據要素登記及披露機制，增強企業社會責任，打破「數據壟斷」，促進公平競爭。

意見亦提到，推動建立企業數據確權授權機制。對各類市場主體在生產經營活動中採集加工的不涉及個人訊息和公共利益的數據，市場主體享有依法依規持有、使用、獲取收益的權益，保障其投入的勞動和其他要素貢獻獲得合理回報，加強數據要素供給激勵。鼓勵探索企業數據授權使用新模式，發揮國有企業帶頭作用，引導行業龍頭企業、互聯網平台企業發揮帶動作用，促進與中小微企業雙向公平授權，共同合理使用數據，賦能中小微企業數字化轉型。

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編輯：胡學能