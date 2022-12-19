【解碼｜內銀股】大和：明年中國進入後疫情時代復甦、融資日益活躍　這3隻內銀股最睇好

大和發表報告，認為明年中國將進入後疫情時代的經濟復甦，並延續有利於發展的政策主線，商業和融資活動將日益活躍，需要銀行業提供更多資金，故在未來幾個月，人行可能需要實施正常的存款準備金率下調，下調幅度50至100基點（0.5厘至1厘），而非小幅下調25基點，以便向金融系統注入一些流動性，穩定利率。

報告認為，由於融資需求的增加，銀行可能會出現更強勁的資產增長，特別是在非票據貸款和債券投資方面。此外，該行估計，由於LPR重新定價因素的釋放，資產收益率將在明年首季按季下降，而經濟復蘇下，在明年的餘下時間將逐步攀升。負債方面，由於實體經濟的資金使用活躍，活期存款的部分可能會上升。若資本市場也表現良好，消費者將傾向於投資於互惠基金或財富管理產品。這兩項因素的綜合結果，將會是明年存款增長放緩、存款成本將出現小幅按年下降。

內銀淨息差明年第4季或達2%

大和預計，內銀行業平均而言，淨息差將在明年全年逐步恢復，並在明年第4季達到約2%（相對於該行估計的今年第3季的1.93%），而在明年淨息差將出現零到低單位數基點的按年增長。故明年淨利息收入的按年增長可能介乎11至14%左右（今年9月的為中單位數按年增長），視乎銀行各自的貸款組合（尤其是抵押貸款部分），會有不同的增長率。

大和認為，宏觀環境將變得對內銀業愈趨利好，建議投資者利用此機會，在相對便宜的水平上購買內銀，並等待進一步積極因素出現。首選是郵儲銀行 （01658） 、招行 （03968） 、寧波銀行（深：002142）。

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編輯：胡學能