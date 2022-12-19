  • 15°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 23:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解碼｜內銀股】大和：明年中國進入後疫情時代復甦、融資日益活躍　這3隻內銀股最睇好

股市 22:29 2022/12/19

分享：

分享：

大和發表報告，認為明年中國將進入後疫情時代的經濟復甦，並延續有利於發展的政策主線，商業和融資活動將日益活躍，需要銀行業提供更多資金，故在未來幾個月，人行可能需要實施正常的存款準備金率下調，下調幅度50至100基點（0.5厘至1厘），而非小幅下調25基點，以便向金融系統注入一些流動性，穩定利率。

報告認為，由於融資需求的增加，銀行可能會出現更強勁的資產增長，特別是在非票據貸款和債券投資方面。此外，該行估計，由於LPR重新定價因素的釋放，資產收益率將在明年首季按季下降，而經濟復蘇下，在明年的餘下時間將逐步攀升。負債方面，由於實體經濟的資金使用活躍，活期存款的部分可能會上升。若資本市場也表現良好，消費者將傾向於投資於互惠基金或財富管理產品。這兩項因素的綜合結果，將會是明年存款增長放緩、存款成本將出現小幅按年下降。

內銀淨息差明年第4季或達2%

大和預計，內銀行業平均而言，淨息差將在明年全年逐步恢復，並在明年第4季達到約2%（相對於該行估計的今年第3季的1.93%），而在明年淨息差將出現零到低單位數基點的按年增長。故明年淨利息收入的按年增長可能介乎11至14%左右（今年9月的為中單位數按年增長），視乎銀行各自的貸款組合（尤其是抵押貸款部分），會有不同的增長率。

大和認為，宏觀環境將變得對內銀業愈趨利好，建議投資者利用此機會，在相對便宜的水平上購買內銀，並等待進一步積極因素出現。首選是郵儲銀行 （01658） 、招行 （03968） 、寧波銀行（深：002142）。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【解碼│中國開關】瑞銀汪濤料春節假期後才徹底放開防疫限制措施　未來數年消費佔GDP比重不會回到疫情前水平

【解碼│內房放水】大摩：疫情損中央三支箭威力　料內房銷售明年下半年才見反彈

編輯：胡學能

港股 招商銀行（03968） 中國人民銀行 郵儲銀行（01658） 互惠基金 寧波銀行（深：002142） 金融 銀行 中國

上一篇文章

【大行看法】大摩料2023標指跌兩成至3000點　企業盈利跌幅或媲美2008年　

下一篇文章

【今日至HOT】壽司店肥爆中伏榜首三位大公開；資深投資者譚伯榮3850萬沽柏傲山3房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【恒指夜期+北水】北水走資逾4億元　沽新東方在線　恒指夜期升14點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資逾4億元　沽新東方在線　恒指夜期升14點（不斷更新）
【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資　富士康平手轉讓紫光所有持股
【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資　富士康平手轉讓紫光所有持股
【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝　以嶺藥業重申獲藥監局批准、股價觸及跌停
【連花清瘟】連花清瘟被指傷肝　以嶺藥業重申獲藥監局批准、股價觸及跌停
【大摩解構恒指】專訪大摩郭強盛：極度看好中港股市前景　恒指21200點目標價很容易達到
【大摩解構恒指】專訪大摩郭強盛：極度看好中港股市前景　恒指21200點目標價很容易達到
【世界盃賽果】阿根廷射贏12碼　美斯初嚐世界盃冠軍　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷射贏12碼　美斯初嚐世界盃冠軍　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款