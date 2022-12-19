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【亞洲金融論壇】亞洲金融論壇緊接在港舉行　潘基文等百位政商領袖雲集

股市 20:00 2022/12/19

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【亞洲金融論壇】亞洲金融論壇緊接在港舉行　潘基文等百位政商領袖雲集

由香港政府及香港貿易發展局（貿發局）主辦的第16屆亞洲金融論壇，於明年1月11至12日以「線上線下」混合模式舉行，届時前聯合國秘書長潘基文 （Ban Ki-moon）及前新西蘭總理海倫．克拉克（ Helen Clark） 等逾百位政商領袖將獲邀出席。

今屆論壇匯聚逾百位財商領袖，届時審視如何訂定具影響力的業務發展戰略，規劃可持續的增長藍圖，並探討環球企業如何透過融匯創新及共融理念，打造具韌性的經濟格局。據了解，該論壇邀請逾百位政商領袖出席活動，包括第八任聯合國秘書長潘基文、前新西蘭總理海倫．克拉克及Global Optimism聯合創辦人及《聯合國氣候變化框架公約》前執行秘書菲格雷斯 （Christiana Figueres）。

同時，該論壇亦邀請財商領袖作演講分享，包括東方匯理資產管理行政總裁瓦萊莉．博頌（Valérie Baudson）、三井住友金融集團及三井住友銀行董事長國部毅 （Takeshi Kunibe）、Vista Equity Partners總裁及首席執行官史雒飛 （Robert F. Smith）、滙豐控股集團主席杜嘉祺 （Mark Tucker）、渣打集團主席韋浩思博士 （José Viñals）、印尼投資局首席執行官Ridha Wirakusumah博士及英國保誠集團財務總監田弘諾 （James Turner），分享宏觀經濟走勢及市場機遇。

其他嘉賓包括：WeLab集團資深顧問陳家強教授、香港上海滙豐銀行香港區行政總裁林慧虹、國際結算銀行創新樞紐香港中心主管Bénédicte Nolens 、著名風險投資人Race Capital 普通合夥人莊思浩、Japan Computer Vision Corp. 首席執行官兼代表董事Andrew Schwabecher及美國農業科技公司Sound Agriculture首席執行官Adam Litle。「明日對話」系列亦請來具前瞻性的行業領袖，包括蘇富比執行副總裁、歐洲、中東及非洲區董事總經理兼元宇宙執行主管Sebastian Fahey、科勒資本首席投資官及管理合夥人Jeremy Coller及滴灌通創始人及主席李小加等。

今年論壇增設「環球視野」系列，並續辦「爐邊對話」環節，以多角度探討不同將改變未來的社會趨勢及議題，涉獵風險投資及初創生態、淨零轉型及ESG 評鑑標準、糧食安全、健康公平、元宇宙及非同質化代幣等範疇。

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編輯：伍鍵文

經濟 ESG 可持續發展 香港貿易發展局 氣候暖化 發展局 香港 金融 行業 亞洲

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