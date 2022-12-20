【互聯互通】外國公司料2023年3月可納入港股通、新秀麗升逾半成　港交所：大大吸引香港上市吸引力

▲ 【互聯互通】兩地證監同意擴大雙向投資範圍 公布香港上市外國公司納港股通原則、約3個月後實行

中國證監會及香港證監會周一（19日）發布聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍，包括納入合資格的香港主要上市外國公司，預計籌備時間約3個月。港交所 （00388） 歡迎滬深港通進一步擴容，行政總裁歐冠昇表示，在港上市的國際公司納入港股通，將大大提升香港作為上市中心的吸引力。

按兩地證監聯合公告，滬港通和深港通將雙向擴大股票標的範圍，具體調整如下：

港股通

納入符合有關條件（即屬於恒生綜合大型股指數成份股或恒生綜合中型股指數成份股，或市值50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股）的在港主要上市外國公司股票。

滬港通下港股通標的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通將納入市值50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股。

滬股通、深股通

市值50億元人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數或深證綜合指數成份股，以及上海證券交易所或深圳證券交易所上市的 A+H股公司的A股。

合資格納入港股通外國公司不多 市場料可成為吸引沙特阿美上市籌碼

港交所過去曾多次嘗試吸引海外公司在港上市，惟近年成效未算突出，個別消費者品牌更選擇從香港除牌，尋求更高估值。

據恒指公司編制的恒生外國公司綜合指數，目前只有12家國際公司成份股，包括普拉達 （01913） 、新秀麗 （01910） 、俄鋁 （00486） 等。部分成份股份如UNIQLO母企迅銷 （06288） 、宏利金融 （00945） 則因並非在香港主要上市或市值未達50億元，初期料不會納入在港股通。

新秀麗周二早上股價向好，最新升逾半成，暫報20.25元；普拉達則跌1%。

另外，市場分析，港府一直冀望吸引石油巨企沙特阿美（Aramco）在香港上市，外國公司能納入港股通，料增加香港交易所遊說其決定海外上市地的籌碼。

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聯合公告全文如下：

一、中國證監會前期已宣布將會同港方擴大互聯互通股票標的，推動將符合條件的在港主要上市外國公司和更多滬深上市公司股票納入標的範圍。在兩地證監會共同支持和推動下，近日，上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司、中國證券登記結算有限責任公司、香港中央結算有限公司就擴大股票互聯互通標的範圍整體方案達成共識。

二、此次，股票互聯互通擬雙向擴大標的範圍，具體調整如下：

滬深股通的標的範圍調整為：市值50億人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數／深證綜合指數成份股，以及上海證券交易所／深圳證券交易所上市的 A + H 股公司的 A 股。

港股通的標的範圍調整為：在現行港股通股票標的基礎上，納入恒生綜合指數內符合有關條件的在港主要上市外國公司股票，即屬於恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股的在港主要上市外國公司，根據現行規定納入港股通；將滬港通下港股通標的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通納入市值50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股。

經中國證監會和香港證監會同意後，交易所可對標的納入的具體條件、調整機制等作出規定。

三、對於本聯合公告未提及的交易、結算、投資額度、投資者適當性、兩地跨境監管和執法合作、對口聯絡機制等有關事項，仍適用此前發布的股票交易互聯互通聯合公告的相關規定。

兩地交易所及登記結算機構將調整完善相關業務規則，積極推進技術系統開發及測試、投資者教育等各項準備工作。在相關交易結算規則和系統準備完成、獲得所有相關的監管批准、市場參與者充分調整其業務和技術系統後，上述擴大方案方可正式實施。從本聯合公告發布之日起至上述方案正式實施，需要3個月左右準備時間，正式實施時間將由交易所另行通知。

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記者：譚志偉