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【大行報告】瑞銀：明年全球貿易前景走弱 降中遠海運港口至「中性」

股樓投資 19:12 2022/12/19

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各大央行加息下，航運及碼頭股周一（19日）受衰退憂慮令行業需求下滑影響，中遠海運港口（01199）亦下滑4.5%，收市報5.94元。瑞銀對其今年盈測上調1%，明年及2024年盈測則各下調7%，並將其目標價由7.42元下調至6.6元，評級由「買入」降至「中性」。



【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

瑞銀表示，雖然最近中遠海運港口股價自10月底低位反彈逾50%，超出疫前水平，但明年全球貿易前景正走弱。該行預料，明年內地以美元計出口按年跌4%，並對明年吞吐量持審慎態度，以及預計運費不會上升但長遠來看，該行有信心運費有潛在上升空間。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 中遠海運港口（01199）

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經絡：港實際按息將挑戰4厘　樓價有3%至5%波幅

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