【大行報告】瑞銀：明年全球貿易前景走弱 降中遠海運港口至「中性」

各大央行加息下，航運及碼頭股周一（19日）受衰退憂慮令行業需求下滑影響 ，中遠海運港口（ 01199）亦下滑4.5%， 收市報5.94元。瑞銀對其今年盈測上調1%，明年及2024年盈測則各下調7%，並將其目標價由7.42元下調至6.6元，評級由「買入」降至「中性」。





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瑞銀表示，雖然最近中遠海運港口股價自10月底低位反彈逾50%，超出疫前水平，但明年全球貿易前景正走弱。該行預料，明年內地以美元計出口按年跌4%，並對明年吞吐量持審慎態度，以及預計運費不會上升但長遠來看，該行有信心運費有潛在上升空間。

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撰文：鄭昊彤