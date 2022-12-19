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經絡：港實際按息將挑戰4厘　樓價有3%至5%波幅

股樓投資 19:17 2022/12/19

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經絡按揭轉介同時向上述受訪市民了解來年置業意向取態。在受訪的市民中，86.4%認為如加息持續，來年入市或投資部署取態將保持審慎。65%來年置業部署為「靜觀其變 或先按兵不動」，其次為「考慮置業」佔15.4%，「考慮換樓」則佔12.4%。另一方面，31.4%認為息口持續上升最會影響來年樓按市場發展。

在持有物業市民中，87.6%仍有按揭在身，當中逾75.9%因香港今年連番加息，使供樓壓力有所增加，近8成不會考慮加按套現或轉按。而考慮置業的市民中，近7成為自用。此外，約7成考慮購入二手物業，一手物業佔24.3%。55%心儀樓價600萬元或以下物業，65.7%會承造高成數按揭。

從調查結果中可見，息口走勢是影響未來樓市發展的一大關鍵，對於加息周期持續，曹德明建議業主應考慮自身負擔能力及須有長遠穩健的財務安排方可入市。雖然大部份受訪市民來年置業意向或投資部署取態持審慎態度，惟現時內地及本港開始陸續放寬防疫措施，市場氣氛轉佳，料經濟及社會活動將逐步復常，多個利好因素會對樓按市場起正面支持作用，憧憬樓市「疫後重生」，料明年樓價3%至5%波幅。

對於明年，曹德明預期美息或升至5厘半，港實際按息將挑戰4厘。而現樓及樓花按揭恢復正增長，有望升一成，新取用按揭數字亦有望升一成。而由於低息環境不再，料轉按宗數跌一成半

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撰文 : 蔡子俊

加息 經絡按揭 私人屋苑

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