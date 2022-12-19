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會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙

股樓投資 18:56 2022/12/19

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會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO已獲批轉讓同意書，現正進行最後檢測，分批出信交樓，料整個程序於1月內完成MONACO系列兩期項目共提供646伙，其中售出616伙，佔逾九成半，套現逾87億，平均呎價約25,507元。現時待售的30伙，其中21伙為高座標準戶，另外9伙則為項目特色戶，以招標形式推出，項目現時高座特色戶最高呎價為40,510元，至於低座特色戶紀錄約32,800元，將成為餘下單位成交價的參考。

黃光耀透露，集團今年賣樓銷售收益逾95億，累售585單位，認為今年銷情受疫情及加息影響，預期明年會更理想。對於明年樓市，黃光耀預期壞消息的影響接近尾聲，對明年走勢正面樂觀，樓價能有正面增長。推盤計劃方面，料於明年推出5個新盤，提供逾2,000伙，其中有機會作為頭炮推出的為藍田KOKO HILLS第3A期或旗下的啟德Park Peninsula承豐道19號合作項目。其餘還會推出將軍澳日出康城第12期項目、灣仔春園街精品住宅項目，以及啟德MIAMI QUAY的新一期項目。

延伸閲讀【多圖】MONACO現樓示位會所陪你睇 空間充足 展示高雅品味【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 MONACO 啟德 會德豐地產 私人屋苑

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