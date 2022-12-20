【聖誕搶大獎】csl. 擴增實境App　全城聖誕狂歡　日日送大獎

香港電訊 HKT（06823）旗下 csl. 舉辦「csl. 5G Lens 聖誕狂歡 日日搶大獎」，為歡樂節日增添氣氛及驚喜！活動由 2022 年 12 月 19 日開始，直至 12 月 25 日為止。

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所有 csl. 5G Lens App 用戶於指定時間舉機捕捉 csl. 5G Lens App 畫面上懸浮的聖誕圖案，最快成功即有機會贏取大獎，獎品包括：最新指定旗艦機皇（512GB，建議零售價 HK$11,899；名額 1 份）、海洋公園水上樂園全年 Go Splash 會籍（2人會籍，建議零售價 HK$4,560；名額 3 份）、Nintendo Switch（OLED款式－白色，建議零售價 HK$2,680；名額 3 份）。其他獎品包括旅遊 Club Sim 及便利店港幣20元電子現金券。

▲ 以上圖片只供參考。

每日獎品共500份，發放獎品之時間每日不同。請密切留意 csl. 5G Lens App 每日推送通知（App Push）公佈之詳情，準時入 App 捕捉聖誕圖案，鬥快搶聖誕禮物！

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責任編輯：楊嘉軒