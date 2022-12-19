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【SPAC上市】TECHSTARACQ-Z 7855擬於本周五掛牌 一手入場費110萬元

股樓投資 18:47 2022/12/19

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再有特殊目的收購公司(SPAC)公司上市！TECHSTARACQ-Z（新上市編號:07855)公布，建議發售約1億股A類股份及5,005萬份上市權證，A類股份發行價為每股10元，權證權利為每兩股A類股份獲發一份上市權證；預期將於本周五（23日）掛牌；清科資本及中信建投國際為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂
 

A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80.02%。於上市後，發售的投資者將就認購的每股A類股份獲得0.5份上市權證。上市權證最多可獲行使合共2,127.13萬股A類股份，佔緊隨發售完成後已發行股份總數17%。A類股份每手買賣單位為11萬股，初始價值為每手110萬元。上市權證將以每手買賣單位為5.5萬份上市權證的方式進行買賣。

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公司發起人為信銀資本、清科集團、清科資本、倪正東、李竹及劉偉傑。公司擬專注於識別中國「新經濟」領域的高增長特殊目的收購公司併購目標，包括但不限於與國家經濟趨勢及產業政策一致的創新技術、先進製造、醫療保健、生命科學、文娛、消費及電子商務、綠色能源及氣候行動行業。此外，TECHSTARACQ-Z料自發售獲得的所得款項總額為10.01億元，將以現金或現金等價物的形式由設於香港的託管賬戶悉數持有，且根據投資公司法，公司將不會被視為投資公司及受其監管。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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記者：張以正

 

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