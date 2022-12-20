《壯志凌雲2》全球票房逾116億 湯告魯斯高空跳傘謝票（有片）

於今年5月上映的荷里活大片《壯志凌雲：獨行俠》在各地票房理想，本港更有戲院於本月再度上映。《壯志凌雲：獨行俠》主演湯告魯斯為答謝粉絲對電影支持，拍攝高空跳傘影片答謝。湯告魯斯在自由落體期間，仍不忘向粉絲表示感謝。

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眾所周知，湯告魯斯（Tom Cruise）一向不錫身，會親身上陣拍攝高難度動作鏡頭。他在《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）中大玩特技，戲外也不在話下。

湯告魯斯在社交平台上載一條影片，顯示為他親自玩高空跳傘感謝粉絲。

湯告魯斯在影片開頭便身處高空，他透露正身處南非拍攝新電影《職業特工隊：死亡清算》（Mission: Impossible – Dead Reckoning），希望在今年完結前感謝一班向入場支持《壯志凌雲：獨行俠》的粉絲。

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湯告魯斯講完後，坐在他後方的《職業特工隊》編劇Christopher McQuarrie則示意要開始拍攝。

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湯告魯斯在跳傘前亦開玩笑問Christopher McQuarrie，是否要一同完成，對方笑著婉拒，表示將在下面和他會合。湯告魯斯在自由落體過程中非常敬業，繼續向鏡頭表示，為觀眾帶來歡樂是他畢生榮幸，最後再祝福大家有一個安全且愉快的假期，以後再於戲院和大家見面。

《壯志凌雲：獨行俠》全球票房高達14.88億美元，本港票房亦突破1億，暫列本年度票房冠軍。

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責任編輯：李俊儀